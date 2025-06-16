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Подросток погиб в Караганде

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Пловец
Парень плывет. Иллюстративное фото: Ben Gingell / Getty Images

В Караганде утонул 16-летний парень. Это произошло в запрещенном для купания месте - в одном из карьеров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в карьере за улицей Таймырская в Караганде утонул подросток 2009 года рождения.

"Трагедия произошла в запрещенном для купания месте", - отметили в ДЧС Карагандинской области.

Ведомство призвало граждан соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в незнакомых и необорудованных местах.

Ранее стало известно, что в одном из микрорайонов Актау двое 14-летних подростков стали тонуть. Из воды их извлекли очевидцы, однако один из мальчиков скончался на месте. По сведениям спасателей, школьники купались в необорудованном месте.

В Актобе утонул 5-летний ребенок. Он был на базе отдыха с семьей. Семья отдыхала на берегу реки. Тело недалеко от берега и на небольшой глубине нашли водолазы.

В селе Акколь Павлодарской области нашли тело утонувшего подростка. Поисковые работы спасатели вели около полутора часов. Со слов свидетелей, 16-летний парень купался в запрещенном месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2255832-podrostok-pogib-v-karagande/