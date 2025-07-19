Подростку стало плохо и он едва не утонул близ городского пляжа в Семее

В Семее у 15-летнего подростка при купании на городском пляже свело ногу, в то время как он находился далеко от берега. Трагедии удалось избежать, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в ведомстве, парень плавал в 10-11 метрах от берега, затем почувствовал себя плохо и начал звать на помощь.

Охрипшие крики подростка услышали военнослужащие МЧС во время патрулирования пляжа. Один из спасателей поспешил к тонущему и вытащил его на берег.

"От медицинских услуг спасенный отказался, так как воды в легкие и организм не попало. Он остался на попечительстве своих друзей", - заверили в МЧС.

Как помочь утопающему

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;

далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);

вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) "скорую помощь";

определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

повернуть пострадавшего на живот;

перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);

очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;

после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;

согреть пострадавшего;

наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

Напомним, похожий случай произошел 18 июня в Семее. Купавшийся ребенок начал тонуть из-за судороги ноги. Его спас военнослужащий МЧС, медпомощь не понадобилась.

До этого в Астане в парке "Акбулак" ребенок упал с набережной и начал тонуть. Неравнодушный прохожий бросился в воду и спас ребенка. В МЧС героя премировали, подарив ему картину с рекой.

А в Алматинской области недавно не удалось избежать трагедии. На реке Талгарка женщина бросилась в воду за сыном, но оба утонули.

До этого в Караганде утонул 16-летний парень. Трагедия произошла в запрещенном для купания месте - в одном из карьеров.

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