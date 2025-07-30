Стройкомпанию обвинили в мошенничестве на 2 млрд тенге в Алматы (видео)

Жители Алматы заявили, что стали жертвами обмана со стороны строительной компании. Люди вложили миллионы в стройку дома, но остались и без жилья, и без денег, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказывают алматинцы, они стали дольщиками при строительстве трехэтажного жилого комплекса. Котлован под дом был вырыт еще пару лет назад, но как только застройщик получил деньги, все работы остановились, вспоминают горожане.

Среди пострадавших Максат Жетпис. Изначально он купил две квартиры в другом ЖК от того же застройщика. Но спустя время выяснилось, что его сносят. Тогда в стройкомпании предложили квадратные метры в новом жилом комплексе. Максат согласился, ведь другого выбора не было. К тому же ему бесплатно предложили парковку и кладовку. Однако и здесь стройка дальше вырытого котлована не продвинулась.

"В общей сумме внес порядка 73 миллионов тенге. В начале 23-го года я выясняю в новостных порталах, что мой ЖК сносят. После этого я начал узнавать детали. Меня начали кормить "завтраками", перекидывать на разные другие ЖК.

Ближе к осени 2023 года я начал уже выходить, искать других пострадавших. И на конец 2023 года выяснилось, что порядка 50 дольщиков, более 50 дольщиков – это те, которые только признаны пострадавшими, которые написали по уголовке в суд", - поделился Максат Жетпис.

Люди рассказывают, что поверили рекламе в соцсетях. Офис строительной компании тоже не вызвал подозрений. Менеджеры предлагали выгодные условия и показывали красивые проекты. Кто-то из клиентов потратил последние сбережения, другие взяли кредиты. Была даже возможность обменять свое старое жилье на новую квартиру.

"У них была такая активная реклама в Instagram. И там у них, получается, была эта программа трейд-ин. Потом мы поехали в офис, все посмотрели. Они показали нам все свои комплексы, которые они сейчас строят. По этой программе поменяли дом на три квартиры, получается.

Мы посмотрели, документы все были. То есть разрешающие документы – все было. Показывали отчет, как здесь землю копают, как работы идут, процессы идут. После в какой-то момент – все, тишина, стройка не идет, все остановилось", - рассказала Малика Темирбекова.

После приобретения квартир у дольщиков появились подозрения: стройкомпания несколько раз меняла названия. К тому же ни один ЖК от застройщика так и не был сдан в эксплуатацию. Переезжали и офисы. Сейчас отдел продаж находится в центре города. Но там никого не оказалось.

Найти представителей компании журналистам тоже не удалось.

В полиции заявили: в отношении руководителя уже провели расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.

"Следственным управлением департамента полиции города Алматы проведено досудебное расследование. Следствие по данному факту завершено. В конце прошлого месяца материалы производства для принятия решения были переданы в суд Бостандыкского района", - сообщили в ДП.

Уже на этой неделе над генеральным директором начнется суд. Однако дольщики уверены: один человек не мог провернуть такую схему, поэтому требуют найти всех виновных.

Между тем, по данным телеканала, землю, где должны были построить ЖК, два месяца назад выкупила другая фирма.

Источник: КТК

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