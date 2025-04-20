Все тои - в городе: сельчане Павлодарской области массово отказались от алкоголя

В Павлодарской области жители сразу 15 сел отказались от алкоголя. Застолья сменили спортивные мероприятия, вечерние встречи, культурные праздники и семейные пикники, передает 24.kz.

В Павлодарской области сразу 15 сельских населенных пунктов отказались от алкоголя. Инициатива исходила как от местных властей, так и от самих жителей.

Ярким примером стала деревня Кулаколь Экибастузской сельской зоны. За последний год там не зафиксировали ни одного правонарушения.

Меморандум, по словам полицейских, носит добровольный характер, но уже дает заметные плоды.

"Это очень хорошо влияет на семейно-бытовые отношения, меньше правонарушений, совершенных в алкогольном состоянии. Население поддерживает данный меморандум. Магазины отказываются от продажи алкоголя. Таким образом, мы думаем, что многие села экибастузского региона поддержат данное направление", - рассказал замначальника местной полицейской службы Экибастуза Медет Бейсенов.

В селе Кулаколь проживают больше 500 человек, и все они поддерживают отказ от алкоголя. Причем к этой позиции присоединились и местные предприниматели, отказавшиеся от торговли спиртным в своих магазинах.

За последний год здесь не зарегистрировано ни одного правонарушения. Местные жители связывают это напрямую с трезвым образом жизни.

"Раньше бывало, выпивали, устраивали разборки. Сейчас такого нет. В селе стало намного спокойнее, нет правонарушений. В целом отказ от алкоголя благоприятно влияет на здоровье", - заметила жительница села Кулаколь Шолпан Биязбекова

На смену алкогольным застольям в селе пришли спортивные мероприятия, вечерние встречи, культурные праздники и семейные пикники. Все тои сельчане проводят в городе, а в селе только для аксакалов и, конечно, без спиртного.

Сами жители уверены: это только начало. В будущем они надеются, что трезвое и ответственное отношение к жизни станет нормой не только в их селе.

Напомним, в начале апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о селах, где отказались от алкоголя.

"По стране сотни сел добровольно отказываются от реализации спиртного. Это осознанный выбор простых людей. Ради порядка, здоровья и будущего своих детей", - отметил генеральный прокурор.

Добавим, в конце прошлого года стало известно, что около 30 сел отказались от алкоголя в Туркестанской области. В частности, в Ордабасинском и Мактааральском районах по пять сел, в Келесском - четыре, в Сайрамском - три, в Казыгуртском, Толебийском и Сауранском - по два, а в Отырарском, Жетысайском и Арысском - по одному селу. Это, как утверждают полицейские, поспособствовало созданию дружного и безопасного сообщества.

Также в Карагандинской области свыше 60 аулов полностью отказались от алкоголя, за 2024 год там не было зарегистрировано ни одного правонарушения.