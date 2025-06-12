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Жители еще одного села в области Абай отказались от алкоголя

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Мужчина отказывается от стакана пива
Мужчина отказывается от стакана пива: Freepik

Жители села Зубаир в области Абай решили полностью отказаться от алкоголя - в населенном пункте проживает чуть больше 400 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Местные жители выступили с данной инициативой, как отметили в полиции, искренне переживая за судьбу родного села.

При поддержке акимата и полиции в сельской школе прошло открытое собрание, на котором собрались почти все жители. В обсуждении участвовали аким района, заместитель начальника полиции, активисты, педагоги, сельская молодежь и старейшины.

"Каждый год мы наблюдаем, как уменьшается население и уезжают молодые. Если не предпринять меры, завтра некому будет передать эту землю, сохранить традиции и смысл жизни здесь", - заявил по данному поводу один из активистов.

На встрече приняли единогласное решение отказаться от алкоголя.

С этого дня в сельских магазинах не продают спиртное.

В мае мы писали, что в селах Жамбыл и Шагырсай Северо-Казахстанской области жители полностью отказались от употребления и продажи алкоголя

В апреле сообщалось, что в Павлодарской области жители сразу 15 сел отказались от алкоголя. Застолья сменили спортивные мероприятия, вечерние встречи, культурные праздники и семейные пикники.

Также в этом году генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о селах, где отказались от алкоголя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254884-zhiteli-eshche-odnogo-sela-v-oblasti-abay-otkazalis-ot-alkogolya/