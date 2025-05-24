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Жители еще двух сел полностью отказались от алкоголя в Казахстане

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Мятный чай в чашке
Мятный чай в чашке: Freepik/jcomp

В селах Жамбыл и Шагырсай Северо-Казахстанской области жители полностью отказались от употребления и продажи алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру СКО.

На сайте прокуратуры Северо-Казахстанской области сообщили, что на сходах в селах Жамбыл и Шагырсай все присутствующие единогласно поддержали инициативу о переходе к здоровому образу жизни — жители полностью отказались от употребления и продажи алкоголя.

"Местные магазины, в свою очередь, откликнулись на решение сельчан — предприниматели добровольно исключили алкогольную продукцию из ассортимента и прекратили ее завоз", - отметили в прокуратуре.

В апреле сообщалось, что в Павлодарской области жители сразу 15 сел отказались от алкоголя. Застолья сменили спортивные мероприятия, вечерние встречи, культурные праздники и семейные пикники.

Также в этом году генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о селах, где отказались от алкоголя.

А конце прошлого года стало известно, что около 30 сел отказались от алкоголя в Туркестанской области. В частности, в Ордабасинском и Мактааральском районах по пять сел, в Келесском - четыре, в Сайрамском - три, в Казыгуртском, Толебийском и Сауранском - по два, а в Отырарском, Жетысайском и Арысском - по одному селу. Это, как утверждают полицейские, поспособствовало созданию дружного и безопасного сообщества.

И в Карагандинской области свыше 60 аулов полностью отказались от алкоголя, за 2024 год там не было зарегистрировано ни одного правонарушения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248482-zhiteli-eshche-dvuh-sel-polnostyu-otkazalis-ot-alkogolya-v-kazahstane/