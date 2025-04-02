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Генпрокурор высказался о казахстанцах, отказавшихся от алкоголя

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Туркестанская область
Въезд в село в Туркестанской области, где отказались от алкоголя. Фото: polisia.kz

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о селах, где отказались от алкоголя. Пост об этом он выложил в соцсети X, передает NUR.KZ.

"По стране сотни сел добровольно отказываются от реализации спиртного. Это осознанный выбор простых людей. Ради порядка, здоровья и будущего своих детей", - отметил генеральный прокурор.

Так, привел пример Берик Асылов, в одном из сел Мангистауского района одноименной области жители добровольно отказались от продажи алкоголя, выложив недавно об этом видео в соцсетях. Подобные примеры, по его словам, уже есть в Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Атырауской и других областях.

"Да, это пока может казаться каплей в море, учитывая общее количество сел в стране. Но важно другое: динамика положительная.

Таких населенных пунктов становится все больше. Люди больше ценят доверие, стабильность и спокойствие и вдохновляют друг друга личным примером", - написал генпрокурор.

Он пояснил, что инициатива пошла от старейшин и Советов общественности при поддержке прокуратуры, полиции и местных акиматов, которые обеспечили координацию, профилактику и безопасность. Особую признательность, добавил Берик Асылов, заслуживают сельские предприниматели.

"Услышав голос земляков, они добровольно убрали алкоголь с прилавков. Несмотря на сомнения, их доходы не упали. Жители сел вместо алкоголя стали больше покупать полезных продуктов для детей", - рассказал генпрокурор.

Он озвучил результаты:

  • в ряде сел преступность сведена к нулю;
  • исчезли бытовые конфликты;
  • молодежь все чаще выбирает спорт и осознанность.

"Это и есть живая реализация принципа "Закон и Порядок" - когда порядок строится не страхом, а доверием. Не наказанием, а выбором. Как отметил глава государства, "Закон и Порядок - это фундамент зрелой демократии и основа правового государства".

Мы поддержим каждую инициативу, где в центре - забота о будущем, общественное согласие и уважение к закону.

Для сведения, согласно официальной статистике, в течение 3 месяцев текущего года зафиксировано снижение числа уголовных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения", - поделился Берик Асылов.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что около 30 сел отказались от алкоголя в Туркестанской области. В частности, в Ордабасинском и Мактааральском районах по пять сел, в Келесском - четыре, в Сайрамском - три, в Казыгуртском, Толебийском и Сауранском - по два, а в Отырарском, Жетысайском и Арысском - по одному селу. Это, как утверждают полицейские, поспособствовало созданию дружного и безопасного сообщества.

Также в Карагандинской области свыше 60 аулов полностью отказались от алкоголя, за 2024 год там не было зарегистрировано ни одного правонарушения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232351-genprokuror-vyskazalsya-o-kazahstancah-otkazavshihsya-ot-alkogolya/