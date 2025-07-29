Больница подаст в суд на астанчанку, написавшую пост о потерявшей ребенка соседке по палате

Вчера в Сети появилась информация, что в Астане в МОБ №2 беременная девушка пережила выкидыш. Сегодня стало известно, что больница готовит иск в суд против автора публикации, передает NUR.KZ.

Вчера мы писали, что казахстанка, лежавшая в больнице в Астане, опубликовала пост о потере ребенка беременной соседкой по палате. По ее словам, девушка "истекала кровью, плакала, умоляла о помощи. У нее были сильные боли, угроза выкидыша, но врачи подошли только через 1 час 45 минут".

Сегодня в Управлении здравоохранения Акмолинской области, к которой относится больница, где и произошел инцидент, сообщили, что врачи будут подавать иск к опубликовавшей пост девушке.

Случай прокомментировал директор многопрофильной областной больницы №2 Изат Бюрабеков. По его словам, ситуация была "резко преувеличена".

"Пациентка с угрозой прерывания беременности поступила к нам 25 июля. Беременность, как и положено, мы пытались сохранить. Однако, к сожалению, не всегда организм женщины реагирует на лечебные процедуры. В данном случае продолжилось отторжение плода или, на простом языке, был процесс выкидыша. Такое бывает на раннем сроке беременности", - сказал Бюрабеков.

Он уточнил, что срок беременности пациентки был 6 недель 5 дней - на этом сроке зародыш не превышает размера 3-6 мм, не имеет конечностей, органы только начинают формироваться.

"Я хочу сказать, что в публикации есть откровенные преувеличения и утрирование ситуации. Особенно в высказываниях, что женщина потеряла новорожденного ребенка. Это было плодное яйцо. Это был зародыш. "Женщина истекала кровью" - у пациентки были мажущие кровянистые выделения. Гемоглобин в анализах у нее остался в пределах нормы", - заявил Бюрабеков.

По словам спикера, пациентка находилась под наблюдением "в той периодичности, которая соответствовала ее состоянию - то есть осмотр через каждые полтора-два часа".

"Сама пациентка в настоящее время отказывается от написания заявления жалобы в контролирующие органы. А вот на автора публикации больница готовит иск в суд, согласно ст. 143 ГК РК "Защита чести, достоинства и деловой репутации", - сообщил директор больницы и отметил, что блогер сама начала удалять посты по ситуации, без просьб с их стороны.

Добавим, размещенный вчера девушкой пост действительно удален к этому моменту. При этом в сторис автор пишет, что удалила пост по просьбе той самой соседки по палате.

"Она написала мне с просьбой остановиться, потому что боится, что мне может "прилететь" за правду", - пишет девушка в историях своего Instagram-аккаунта.

Напомним, ранее сообщалось, что родственники умершей роженицы в Жамбылской области требуют проверить действия врачей.

Также в марте жительница Костаная обвинила врачей областного перинатального центра в смерти своего ребенка. Комиссия начала расследование.

В ноябре прошлого года в Павлодаре беременной казахстанке, ребенок которой перестал шевелиться, отказали в экстренном кесареве. Ребенок скончался в утробе, в больнице проводится расследование.

Также мы писали, что жительница Акмолинской области обвиняет медиков в смерти своего новорожденного сына. По словам женщины, ей отказали в госпитализации в первый день обращения.

Кроме того, в ноябре того же года в Костанайской областной детской больнице произошла трагедия - умер 10-месячный ребенок. Родители обвинили в произошедшем врачей. Позже врачи ответили на обвинения родителей.

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