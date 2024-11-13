Смерть 10-месячного ребенка в больнице Костаная: врачи ответили на обвинения родителей

Несколько дней назад жительница Костанайской области обвинила врачей больницы в смерти своего 10-месячного малыша. Полиция завела дело, а медики ответили на обвинения, передает телеканал "Астана".

Как рассказала мама мальчика в соцсетях, малыша госпитализировали 1 ноября, а 3 ноября ей сообщили о смерти сына. Казахстанка считает, что причиной смерти стала халатность медиков.

Между тем руководство больницы заявило, что с ними на связи постоянно была бабушка мальчика – их коллега, главврач одной из районных больницы. Именно она, по словам врачей, не давала согласие на реанимационную терапию. Кроме того, бабушка была против лечения антибиотиками, заявили в администрации областной больницы.

По данным телеканала, малыша положили в реанимацию, только когда он был в тяжелом состоянии. Окончательный подтвержденный диагноз – вирусная инфекция, на фоне которой развилась двусторонняя пневмония с бронхообструкцией.

"Была предложена госпитализация в реанимационное отделение для того, чтобы провести интенсивную терапию и быстрее вывести ребенка из этого состояния. Потом уже могли бы обратно перевести в отделение и отдать маме, на что неоднократно были получены отказы", – заявил директор Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.

Служебную проверку по факту смерти малыша проводят в больнице и в Управлении здравоохранения. Полицейские тоже начали досудебное расследование.

"По факту смерти 10-месячного ребенка в Костанайской областной детской больнице полиция начала досудебное расследование. В настоящее время для установления причины смерти проводятся все необходимые следственные мероприятия", – прокомментировали в областном департаменте полиции.

Напомним, похожая история произошла в этом году в Актау. Родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей. В полиции сообщали, что начали досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником.

Добавим, ранее стало известно, что казахстанцам, пострадавшим от ошибок медиков, будут выплачивать страховку. Согласно вступившим в силу нормам закона, теперь медорганизации и частные врачи должны страховать "профессиональную ответственность". В случае их ошибок пострадавшие пациенты будут получать выплаты.