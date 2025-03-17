"Захлебнулся в крови": жительница Костаная обвинила врачей роддома в смерти ребенка

Жительница Костаная Асель Уакбаева обвинила врачей областного перинатального центра в смерти своего ребенка, сообщает телеканал "Астана". Комиссия начала расследование.

Как сообщает телеканал, 35-летнюю Асель Уакбаеву выписали из перинатального центра несколько дней назад, без надежды на то, что у нее когда-либо будут дети. По словам женщины, на 35-й неделе беременности ее госпитализировали с отхождением вод. Она утверждает, что просила сделать кесарево сечение, но врачи отказывали.

Уакбаева рассказала журналистам, что спустя сутки начались сильные схватки и затем открылось кровотечение, после чего медики приняли решение ее прооперировать.

"Как я пришла в себя, меня уже везли в реанимацию и сказали, что ребенка нет, что он захлебнулся в крови. Это явна вина акушерки и врачей. Буду идти до конца, потому как таких случаев очень много, мне девчата писали комментарии. Через одного, считай, чуть не каждый день, у них здесь умирают дети, это остается вот так все, молча. Девчата приходят сюда за ребенком, а уходят такими покалеченными, как я", - заявила женщина.

По ее словам, спустя 8 дней она узнала, что ей удалили матку. Эта новость шокировала Асель и она решила добиться справедливости. Вместе со своим адвокатом она подала заявления в департамент полиции и управление медконтроля.

"Мы самостоятельно обратились с заявлением в медконтроль, в департамент медконтроля, но действующие регламенты, согласно инструкциям, они направили в областную больницу. Замкнутый круг. Жалобу на действия медиков, отправляют самим же медикам", - сообщил адвокат Алмат Рсали.

В перинатальном центре сообщили, что, по предварительным данным аудита медкарты, роды осложнились кровотечением из-за острой отслойки плаценты, что привело к внутриутробной гибели плода. Медики проводили интенсивную терапию, направленную на остановку кровотечения для спасения жизни пациентки.

"Создана комиссия по служебному расследованию, которая в настоящее время проводит эту проверку. Все иные сведения, касающиеся здоровья пациентки не полежат разглашению", - прокомментировал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи перинатального центра Костанайской областной больницы Борис Аутенов.

По словам женщины, должна была родиться долгожданная девочка, второй ребенок в семье. Сейчас же Асель ждет результатов заключения из морга и итогов служебного расследования.

В ноябре прошлого года в Павлодаре беременной казахстанке, ребенок которой перестал шевелиться, отказали в экстренном кесареве. Ребенок скончался в утробе, в больнице проводится расследование.

Также мы писали, что жительница Акмолинской области обвиняет медиков в смерти своего новорожденного сына. По словам женщины, ей отказали в госпитализации в первый день обращения.

Кроме того, в ноябре того же года в Костанайской областной детской больнице произошла трагедия - умер 10-месячный ребенок. Родители обвинили в произошедшем врачей. Позже врачи ответили на обвинения родителей.