Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Захлебнулся в крови": жительница Костаная обвинила врачей роддома в смерти ребенка

Опубликовано:

Жительница Костаная винит врачей в смерти ребенка
Асель Уакбаева. Кадр из видео: телеканал Астана"

Жительница Костаная Асель Уакбаева обвинила врачей областного перинатального центра в смерти своего ребенка, сообщает телеканал "Астана". Комиссия начала расследование.

Как сообщает телеканал, 35-летнюю Асель Уакбаеву выписали из перинатального центра несколько дней назад, без надежды на то, что у нее когда-либо будут дети. По словам женщины, на 35-й неделе беременности ее госпитализировали с отхождением вод. Она утверждает, что просила сделать кесарево сечение, но врачи отказывали.

Уакбаева рассказала журналистам, что спустя сутки начались сильные схватки и затем открылось кровотечение, после чего медики приняли решение ее прооперировать.

"Как я пришла в себя, меня уже везли в реанимацию и сказали, что ребенка нет, что он захлебнулся в крови. Это явна вина акушерки и врачей. Буду идти до конца, потому как  таких случаев очень много, мне девчата писали комментарии. Через одного, считай, чуть не каждый день, у них здесь умирают дети, это остается вот так все, молча. Девчата приходят сюда за ребенком, а уходят такими покалеченными, как я", - заявила женщина.

По ее словам, спустя 8 дней она узнала, что ей удалили матку. Эта новость шокировала Асель и она решила добиться справедливости. Вместе со своим адвокатом она подала заявления  в департамент полиции и управление медконтроля.

"Мы самостоятельно обратились с заявлением в медконтроль, в департамент медконтроля, но действующие регламенты, согласно инструкциям, они направили в областную больницу. Замкнутый круг. Жалобу на действия медиков, отправляют самим же медикам", - сообщил адвокат Алмат Рсали.

В перинатальном центре  сообщили, что, по предварительным данным аудита медкарты, роды осложнились кровотечением из-за острой отслойки плаценты, что привело к внутриутробной гибели плода. Медики проводили интенсивную терапию, направленную на остановку кровотечения для спасения жизни пациентки.

"Создана комиссия по служебному расследованию, которая в настоящее время проводит эту проверку. Все иные сведения, касающиеся здоровья пациентки не полежат разглашению", - прокомментировал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи перинатального центра Костанайской областной больницы Борис Аутенов.

По словам женщины, должна была родиться долгожданная девочка, второй ребенок в семье. Сейчас же Асель ждет результатов заключения из морга и итогов служебного расследования.

В ноябре прошлого года в Павлодаре беременной казахстанке, ребенок которой перестал шевелиться, отказали в экстренном кесареве. Ребенок скончался в утробе, в больнице проводится расследование.

Также мы писали, что жительница Акмолинской области обвиняет медиков в смерти своего новорожденного сына. По словам женщины, ей отказали в госпитализации в первый день обращения.

Кроме того, в ноябре того же года в Костанайской областной детской больнице произошла трагедия - умер 10-месячный ребенок. Родители обвинили в произошедшем врачей. Позже врачи ответили на обвинения родителей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2228820-uhodyat-pokalechennymi-kak-ya-zhitelnica-kostanaya-obvinila-vrachey-roddoma-v-smerti-rebenka/