"Захлебнулся в крови": жительница Костаная обвинила врачей роддома в смерти ребенка
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Жительница Костаная Асель Уакбаева обвинила врачей областного перинатального центра в смерти своего ребенка, сообщает телеканал "Астана". Комиссия начала расследование.
Как сообщает телеканал, 35-летнюю Асель Уакбаеву выписали из перинатального центра несколько дней назад, без надежды на то, что у нее когда-либо будут дети. По словам женщины, на 35-й неделе беременности ее госпитализировали с отхождением вод. Она утверждает, что просила сделать кесарево сечение, но врачи отказывали.
Уакбаева рассказала журналистам, что спустя сутки начались сильные схватки и затем открылось кровотечение, после чего медики приняли решение ее прооперировать.
"Как я пришла в себя, меня уже везли в реанимацию и сказали, что ребенка нет, что он захлебнулся в крови. Это явна вина акушерки и врачей. Буду идти до конца, потому как таких случаев очень много, мне девчата писали комментарии. Через одного, считай, чуть не каждый день, у них здесь умирают дети, это остается вот так все, молча. Девчата приходят сюда за ребенком, а уходят такими покалеченными, как я", - заявила женщина.
По ее словам, спустя 8 дней она узнала, что ей удалили матку. Эта новость шокировала Асель и она решила добиться справедливости. Вместе со своим адвокатом она подала заявления в департамент полиции и управление медконтроля.
"Мы самостоятельно обратились с заявлением в медконтроль, в департамент медконтроля, но действующие регламенты, согласно инструкциям, они направили в областную больницу. Замкнутый круг. Жалобу на действия медиков, отправляют самим же медикам", - сообщил адвокат Алмат Рсали.
В перинатальном центре сообщили, что, по предварительным данным аудита медкарты, роды осложнились кровотечением из-за острой отслойки плаценты, что привело к внутриутробной гибели плода. Медики проводили интенсивную терапию, направленную на остановку кровотечения для спасения жизни пациентки.
"Создана комиссия по служебному расследованию, которая в настоящее время проводит эту проверку. Все иные сведения, касающиеся здоровья пациентки не полежат разглашению", - прокомментировал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи перинатального центра Костанайской областной больницы Борис Аутенов.
По словам женщины, должна была родиться долгожданная девочка, второй ребенок в семье. Сейчас же Асель ждет результатов заключения из морга и итогов служебного расследования.
В ноябре прошлого года в Павлодаре беременной казахстанке, ребенок которой перестал шевелиться, отказали в экстренном кесареве. Ребенок скончался в утробе, в больнице проводится расследование.
Также мы писали, что жительница Акмолинской области обвиняет медиков в смерти своего новорожденного сына. По словам женщины, ей отказали в госпитализации в первый день обращения.
Кроме того, в ноябре того же года в Костанайской областной детской больнице произошла трагедия - умер 10-месячный ребенок. Родители обвинили в произошедшем врачей. Позже врачи ответили на обвинения родителей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2228820-uhodyat-pokalechennymi-kak-ya-zhitelnica-kostanaya-obvinila-vrachey-roddoma-v-smerti-rebenka/