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    "Нечего реветь, это нормально": потерю ребенка беременной девушкой в больнице расследуют в Астане

    Опубликовано:

    Плачущая девушка
    Девушка плачет. Иллюстративное фото: deepart386 / Getty Images

    В Сети появился пост, что в Астане в МОБ №2 у беременной начались кровотечения, медперсонал подошел только через полтора часа, девушка потеряла ребенка. Пост прокомментировали в УЗ, передает NUR.KZ.

    Публикация появилась в Instagram-аккаунте. Пользовательница, лежавшая в больнице, опубликовала видео плачущей соседки по палате.

    "Сегодня в Астане моя соседка по палате потеряла ребенка. Она истекала кровью, плакала, умоляла о помощи. У нее были сильные боли, угроза выкидыша, но врачи подошли только через 1 час 45 минут", - написала она.

    По ее словам, девушка поступила в больницу за 2 дня до инцидента с угрозой выкидыша. В воскресенье ей резко стало плохо.

    "Сильное кровотечение. Я ругалась, звала врачей, медсестра ответила, что без врача сделать ничего не может. Все бездушно разводят руками. Все отправляют друг к другу. Я думала, что пациенты лежат обычно в больнице под наблюдением, а не просто лежат и ждут смерти!" - эмоционально написала она.

    По словам автора, к девушке пришли только спустя 1 час 45 минут.

    "Наехали, что нечего реветь и это нормально. Итог - у девушки выкидыш", - так завершается публикация.

    Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Управление здравоохранения Акмолинской области, так как случай произошел в многопрофильной областной больнице.

    "Многопрофильная областная больница №2 поясняет следующее: в настоящее время в больнице специально созданной комиссией проводится служебное расследование для выяснения полной информации и выявления обстоятельств произошедшего инцидента. По завершению служебного расследования будут приняты соответствующие выводы и меры", - сообщили нам.

    Также в пресс-службе дополнили, что по итогам предварительного служебного расследования Службой поддержки пациентов и Внутреннего аудита установлено, что пациентке медицинская помощь оказывалась в соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 26 августа 2021 года № ҚР ДСМ-92 "Об утверждении стандарта организации акушерско-гинекологической помощи в Республике Казахстан", а также на основании Клинического протокола диагностики и лечения МЗ РК от 28 июля 2023 года №185 "Невынашивание беременности".

    "В данном клиническом случае имело место начавшийся самопроизвольный аборт в сроке 6 недель беременности. Выставлен клинический диагноз: самопроизвольный аборт. Также с пациенткой проведена разъяснительная беседа", - резюмировали в Управлении здравоохранения.

    Напомним, ранее сообщалось, что родственники умершей роженицы в Жамбылской области требуют проверить действия врачей.

    Также в марте жительница Костаная обвинила врачей областного перинатального центра в смерти своего ребенка. Комиссия начала расследование.

    В ноябре прошлого года в Павлодаре беременной казахстанке, ребенок которой перестал шевелиться, отказали в экстренном кесареве. Ребенок скончался в утробе, в больнице проводится расследование.

    Также мы писали, что жительница Акмолинской области обвиняет медиков в смерти своего новорожденного сына. По словам женщины, ей отказали в госпитализации в первый день обращения.

    Кроме того, в ноябре того же года в Костанайской областной детской больнице произошла трагедия - умер 10-месячный ребенок. Родители обвинили в произошедшем врачей. Позже врачи ответили на обвинения родителей.

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