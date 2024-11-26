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Эзотерика

"Говорили, все идеально": врачей обвинила акмолинка в смерти своего новорожденного сына

Опубликовано:

Рука ребенка
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: AgFang/Getty Images

Жительница Акмолинской области обвиняет медиков в смерти своего новорожденного сына. По словам женщины, ей отказали в госпитализации в первый день обращения, сообщает телеканал "Алматы".

Жительница села Кажымукан Айганым Калабай потеряла своего новорожденного сына, который прожил всего два дня. Родные винят в произошедшем медиков, которые, по их словам, отнеслись к своему профессиональному долгу халатно.

Согласно документам, 14 ноября Айганым должна была лечь на плановую госпитализацию для кесарева сечения, но в приемном покое в госпитализации роженице отказали и отправили домой. По словам женщины, с сильными схватками она пришла уже следующим утром, но ее осмотрели вечером.

"Хирург осмотрел меня - живот был твердым. Потом спросил: "Во сколько ты пришла?". Я ответила: "В 10 утра". Потом он задал вопрос: "А что они до вечера так тянули? Уже раскрытие есть. Зачем на ночь оставлять? Давай сейчас сделаем кесарево сечение". Потом мне сказали полежать, но ребенка мне не дали", - рассказала мама погибшего малыша Айганым Калабай.

Позже выяснилось, что сын находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Айганым, ей объяснили, что ребенок наглотался воды и в легкие попала инфекция, ему начали давать антибиотики, но они не помогли. Ночью у младенца дважды останавливалось сердце, а утром отцу сообщили о его смерти.

"До этого - когда ей КТ делали, УЗИ она проходила, у нее мазок брали, кровь брали - говорили, что у нее 100% все идеально, нечего беспокоиться. Смотрите, потом ребенок умер - они уже начали по-другому говорить, типа "на КТ там у вас что-то непонятное, нехорошее было", что у нее там инфекция была", - поделилась родственница Гульзада Елюбаева.

В управлении здравоохранения Акмолинской области отметили, что тело новорожденного направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Беременная 14 ноября обращалась в акушерское отделение данной больницы, было отсутствие показаний, поэтому ей было отказано в госпитализации. Но при этом 15-го она поступила уже в акушерское отделение многопрофильной больницы №2, 15-го же была проведена операция кесарева сечения. Родился доношенный живой ребенок, живой плод. Но ребенок при рождении находился в состоянии асфиксии, он был тяжелым, находился в палате интенсивной терапии. По данному факту сейчас проводится служебное расследование", - объяснил руководитель управления здравоохранения Нурлан Ахильбеков.

В акимате Акмолинской области отметили, что разбирают каждый подобный случай отдельно.

"По каждому такому случаю у нас создается комиссия: вначале на уровне области, потом Минздрав в обязательном порядке создает свою комиссию. В дальнейшем, если это касается уголовной ответственности, то это переходит уже в другую плоскость. Соответственно, все меры своевременно принимаются, в том числе по наказанию первых руководителей", - сообщила заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова.

Родственники женщины написали заявление в правоохранительные органы. Они требуют тщательной проверки работы медперсонала больницы и наказания виновных. В департаменте полиции пояснили, что примут решение только после проверки облздрава.

В начале ноября текущего года в Костанайской областной детской больнице произошла трагедия - умер 10-месячный ребенок. Родители обвинили в произошедшем врачей. Позже врачи ответили на обвинения родителей.

В октябре мы писали, что мать троих детей из Акмолинской области обвинила врача в гибели своего четвертого ребенка.

Похожая история произошла в этом году в Актау. Родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли достичь желаемого.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2192315-govorili-vse-idealno-vrachey-obvinila-akmolinka-v-smerti-svoego-novorozhdennogo-syna/

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