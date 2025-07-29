Снежный барс в паспортах: обязательно ли казахстанцам менять старые документы на новые

В Министерстве внутренних дел пояснили, нужно ли казахстанцам менять паспорта в связи с внедрением дополнительного защитного элемента в виде снежного барса, передает NUR.KZ.

Напомним, 22 июля стало известно о введении в паспортах казахстанцев дополнительных степеней защиты, один из которых - изображение снежного барса.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу МВД, чтобы узнать, нужно ли теперь всем казахстанцам менять документы на новые.

"Выпуск паспортов с дополнительным защитным элементом не предполагает массовую замену старых действующих паспортов, т.е. замена не является обязательной. Паспорта, выданные до внедрения нового образца (за исключением просроченных, испорченных, утерянных, не соответствующих статусу владельца) сохраняют свою юридическую силу до окончания срока их действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что в паспортах нового образца изображение снежного барса - это дополнительный элемент защиты - HDM-элемент, который обеспечивает оперативную проверку подлинности документа и затрудняет его подделку.

HDM (High Definition Metallization) - это технология металлизации высокого разрешения, представляющая собой современную степень защиты персональных документов. Данный элемент сочетает в себе защиту первого и второго уровней:

защита первого уровня - визуальная идентификация невооруженным глазом;

защита второго уровня - наличие элементов, различимых только под увеличением (например, под микроскопом или лупой).

По информации МВД, выдача паспортов с новым HDM-элементом с изображением снежного барса начата с 3 июля 2025 года. Уже было изготовлено больше 88 тыс. новых документов.

"В настоящее время рассматривается возможность внедрения микротекста, с помощью которого на третьей странице паспорта может быть нанесена дополнительная фотография заявителя. При рассмотрении через увеличительное стекло можно будет распознать фамилию, имя и другие персональные данные, что обеспечит дополнительную степень защиты документа", - добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в правила оформления, выдачи, замены паспорта гражданина республики хотят внести изменения. МВД предлагает изымать старые паспорта казахстанцев сразу при оформлении новых.

Также мы писали, что бумагу для удостоверений личности и паспортов хотят производить из конопли в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в правительстве.

А в прошлом году стало известно, что паспорт Казахстана признан самым сильным в Центральной Азии

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