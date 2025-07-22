Изображение снежного барса может появиться в паспортах казахстанцев

Вице-министр внутренних дел Бауржан Аленов на заседании правительства рассказал о планах усилить защиту паспорта Казахстана, передает NUR.KZ.

Аленов сообщил, что полицией отслеживаются вопросы документирования и прописки.

"Выявляем так называемые "резиновые квартиры". Их число существенно снижено. Владельцев привлекаем за фиктивную регистрацию (ст. 493 КоАП – допущение собственником жилища регистрации физ. лиц, которые фактически в них не проживают)", – заверил он.

Параллельно повышается уровень защиты национального паспорта.

"Наши граждане без визы могут посещать 43 страны. Паспорт соответствует всем международным стандартам, имеет все необходимые элементы защиты. Сейчас прорабатываем введение дополнительных степеней защиты", – резюмировал спикер.

В слайдах, которым сопровождался доклад, видно, что речь идет об изображении снежного барса.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", паспорт гражданина Республики Казахстан выдается гражданам, по их желанию независимо от их возраста и удостоверяет личность гражданина Республики Казахстан на территории республики и за ее пределами. Паспорт выдается сроком действия на 10 лет.

Детям до 16 лет выдаются паспорта РК объемом в 24 страницы, из них детям до 12 лет - сроком на 5 лет, с 12 до 16 лет - на 10 лет. При этом оформление детям паспортов объемом 36 и 48 страниц исключено, данные паспорта выдаются начиная с 16 лет и старше.

Отмечается также, что паспорт гражданина Республики Казахстан выдается гражданам по их желанию.

Образец паспорта. Фото: МВД РК

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