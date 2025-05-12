"Факты вторичного использования": паспорта хотят изымать у казахстанцев

В Казахстане в правила оформления, выдачи, замены паспорта гражданина республики хотят внести изменения, передает NUR.KZ. Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

МВД Казахстана предлагает изымать старые паспорта казахстанцев сразу при оформлении новых.

"В настоящее время выявляются факты вторичного использования недействительных документов. В этой связи, в целях недопущения подобных фактов, при оформлении новых паспорта, подлежащие сдаче в уполномоченный орган, предлагается изымать сразу при оформлении нового.

При этом, при необходимости временного использования паспорта (до получения нового) у граждан имеется возможность оставить старый паспорт на руках на основании написания произвольного заявления, с указанием причины", - отмечается в проекте приказа.

Отмечается, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и иных последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 26 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут менять свои удостоверения в онлайн-формате - в Казахстане запускается пилотный проект.

Добавим, что согласно информации на сайте "Электронного правительства", паспорт гражданина Республики Казахстан выдается гражданам, по их желанию независимо от их возраста и удостоверяет личность гражданина Республики Казахстан на территории республики и за ее пределами. Паспорт выдается сроком действия на 10 лет.

Детям до 16 лет выдаются паспорта РК объемом в 24 страницы, из них детям до 12 лет - сроком на 5 лет, с 12 до 16 лет -на 10 лет. При этом оформление детям паспортов объемом 36 и 48 страниц исключено, данные паспорта выдаются начиная с 16 лет и старше.

Отмечается также, что паспорт гражданина Республики Казахстан выдается гражданам по их желанию.

Таким образом, менять просроченный паспорт или нет - решает сам гражданин, административным законодательством не предусмотрена ответственность за просроченный паспорт.

Однако при получении нового удостоверения личности, как в связи с истечением срока, так и переменой установочных данных, недействительный паспорт при его наличии в обязательном порядке необходимо сдать в ЦОН.