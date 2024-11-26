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Казахстанский паспорт признан самым сильным в Центральной Азии

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Документ гражданина Республики Казахстан
Паспорт гражданина Республики Казахстан. Иллюстративное фото: Valeriia Mitriakova / Getty Images

Опубликован рейтинг паспортов стран мира VisaGuide за ноябрь 2024 года. Паспорт Казахстана признан самым сильным в Центральной Азии, передает NUR.KZ.

Эксперты проанализировали паспорта 199 стран по таким факторам, как безвизовый доступ, виза по прибытии, электронные визы и глобальная мобильность.

Самым сильным паспортом в мире назван паспорт Сингапура, его рейтинг по состоянию на ноябрь 2024 года составил 91,27. За ним следуют испанский, итальянский, французский и венгерский паспорта соответственно.

Казахстан занял в рейтинге 106-ю позицию. По данным портала, у Казахстана есть безвизовый режим с 47 государствами, виза потребуется казахстанцам для въезда в 117 стран. При этом ни в одной стране мира нет запрета на въезд граждан РК.

Говоря о странах Центральной Азии, паспорт Узбекистана расположился на 125 строчке, паспорт Кыргызстана – на 134 месте, Таджикистана – на 141-м, а Туркменистана – на 161-м месте.

Напомним, в феврале консалтинговая компания Arton Capital опубликовала рейтинг силы паспортов стран мира за текущий год. Тогда казахстанский паспорт оказался одним из сильнейших в СНГ. Наша страна расположилась на 54-м месте из 93.

При этом ранее экс-министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев сообщал, что у Казахстана действует безвизовый режим с 82 странами мира.

Добавим, что с 10 ноября 2023 года в силу вступило соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем: срок пребывания граждан на территории государств не должен превышать 30 дней.

Наряду с этим в МИД РК напомнили, какие именно страны казахстанцы могут посещать без визы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192685-kazahstanskiy-pasport-priznan-samym-silnym-v-centralnoy-azii/

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