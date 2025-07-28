Казахстанцы с ребенком не могли спуститься с плато Ассы из-за пробитого колеса авто

Вчера вечером на плато Ассы поднялись трое казахстанцев с ребенком, и не вернулись. Родственники обратились к спасателям, которые нашли пропавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, сегодня в Енбекшиказахском районе на плато Ассы силами ДЧС Алматинской области были проведены поисково-спасательные работы.

Накануне вечером на плато поднялись четверо граждан: мужчина 1995 г. р., женщина 1995 г. р., мужчина 1997 г. р. и ребенок 2021 г. р. До позднего вечера они не вернулись, и обеспокоенные родственники обратились за помощью. Из-за поломки колеса автомобиля граждане были вынуждены остаться на ночевку в горной местности.

Все четверо были обнаружены спасателями и благополучно переданы родственникам. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности при выездах в горные и труднодоступные районы, а также о важности своевременного информирования родных и экстренных служб о планируемом маршруте.

Добавим, также сегодня мы писали, что в Алматы 20-летний парень вчера ушел в горы, на пик Молодежный, и не вернулся. В ДЧС сообщили, что ведутся поиски.

Пару дней назад сообщалось, что спасатели нашли потерявшегося мужчину в Алтайских горах - несколько дней назад он отправился за ягодами и потерялся. Его обнаружили в горно-лесистой местности, медицинская помощь мужчине не потребовалась.

17 июля в горах Заилийского Алатау заблудились шесть человек, в числе которых двое подростков. Им на помощь пришли спасатели.

В начале июля семья с шестью детьми поднялась на гору в Бурабае и потерялась. При спуске они сбились с пути и заблудились. Сотрудники МЧС нашли их и эвакуировали с высоты.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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