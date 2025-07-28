"Странное и страшное": на видео с алматинскими подростками в полуобморочном состоянии ответила омбудсмен

Видео с подростками в Алматы встревожило казахстанцев - на кадрах дети сидят на улице в полуобморочном состоянии. На ролик отреагировала детский омбудсмен, передает NUR.KZ.

Ролик опубликовала в Instagram юрист и общественница Сауле Бикитеева.

На кадрах видно, что несколько подростков сидят на тротуаре и, судя по всему, плохо себя чувствуют. Одна из девочек просит дать ей воды.

"Это что-то странное и страшное. Сегодня обнаружила шесть подростков на Арбате. Возможно, они были под чем-то, потому что признались, что пили что-то. Но спиртным не пахло и они не пьяные", - говорится в подписи к посту.

Автор видео отмечает, что купила им воду и вызвала скорую помощь.

На публикацию отреагировала детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан. Она сообщила на своей странице в Instagram, что подростки распивали спиртные напитки.

"Подростки были установлены и доставлены в управление полиции. Двое детей доставлены в больницу с алкогольным отравлением, остальные - для медицинского освидетельствования. Полная картина произошедшего устанавливается полицией", - написала Ерлан.

По ее словам, полиция составила административные протоколы по части 2 статьи 440 КоАП РК.

"Данный факт зарегистрирован в УП. Собранные материалы будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства", - добавила омбудсмен.

В полиции корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности произошедшего. Сообщается, что инцидент имел место в минувшую субботу в Медеуском районе Алматы.

"Полицейскими установлено, что на видео запечатлены пятеро несовершеннолетних, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Им своевременно оказана медицинская помощь.

В отношении подростков и их законных представителей приняты меры в соответствии с законодательством - за появление в общественном месте в состоянии опьянения, а также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего: каким образом несовершеннолетние употребили алкоголь, с кем находились и где приобрели спиртное", - отмечается в комментарии полиции.

В ведомстве напомнили, что ответственность за безопасность и поведение несовершеннолетних в первую очередь лежит на родителях.

Отметим, часть 2 статьи 440 КоАП РК гласит, что появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков влекут штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 5 МРП (19 тыс. тенге).

Напомним, ранее жительницу Шымкента привлекли к ответственности за 15-летнюю дочь, которая распивала спиртные напитки в дендропарке.

До этого жительницу Астаны осудили за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, который украл велосипед, срезав замок. Ее оштрафовали.

А в Мангистауской области наказали маму 13-летней девочки, которая избила 11-летнюю школьницу. Женщину признали виновной по части 3 статьи 127 КоАП РК и оштрафовали на 74 тыс. тенге.

Добавим, что в Семее к ответственности привлекли родителей подростков, которые жестоко избили сверстника. Одного из них арестовали, четверым назначили штраф.

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