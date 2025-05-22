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Мать-одиночку наказали за пьяную дочь в Шымкенте

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Мать и дочь ссорятся
Мать и дочь. Иллюстративное фото: Prostock-Studio / Getty Images

Жительницу Шымкента привлекли к ответственности за 15-летнюю дочь, которая распивала спиртные напитки в дендропарке, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как установил суд, 5 мая 2025 года несовершеннолетняя Б. 2010 года рождения рапсивала спиртные напитки и находилась в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте – Дендропарке города Шымкента.

Вина правонарушителя подтверждается материалами дела, в том числе объяснительными, протоколом об административном правонарушении, рапортами сотрудников полиции и другими собранными доказательствами.

К ответственности привлекли мать девочки. Она признала свою вину, выразила раскаяние и просила суд не применять строгое наказание.

В итоге мать подростка оштрафовали по статье 440 КоАП РК на 27 тыс. тенге. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие на иждивении у женщины двоих детей, которых она воспитывает одна, и пришел к выводу размер административного штрафа может быть сокращен на 30 % от общей суммы.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Отметим, согласно статье 440 КоАП, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (19,6 тыс. тенге).

Напомним, ранее жительницу Астаны осудили за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, который украл велосипед, срезав замок. Ее оштрафовали.

А в Мангистауской области наказали маму 13-летней девочки, которая избила 11-летнюю школьницу. Женщину признали виновной по части 3 статьи 127 КоАП РК и оштрафовали на 74 тыс. тенге.

Добавим, что в Семее к ответственности привлекли родителей подростков, которые жестоко избили сверстника. Одного из них арестовали, четверым назначили штраф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247612-mat-odinochku-nakazali-za-pyanuyu-doch-v-shymkente/