11-летняя девочка нанесла побои 13-летней девочке в Мангистау: суд вынес решение

Суд в Мангистауской области вынес решение по делу об избиении 13-летней девочки 11-летней девочкой. К ответственности привлечена мама последней, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как рассказали в суде, ранее в Мангистауской области 11-летняя девочка нанесла побои 13-летней девочке и сняла все это на видео.

В итоге в отношении мамы младшей девочки был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"Судом установлено, что гражданка А. не исполнила обязанности по воспитанию 11-летней дочери, которая, сняв происходящее на видео, нанесла побои 13-летней девочке, тем самым совершила умышленное деяние, содержащее признаки уголовного правонарушения.

В судебном заседании А. полностью признала вину, раскаялась в содеянном и просила суд назначить минимальное наказание", - говорится в сообщении суда.

Суд при назначении наказания учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, полное признание вины и раскаяние, отягчающих обстоятельств не установлено.

В итоге женщину признали виновной по части 3 статьи 127 КоАП РК и оштрафовали на 74 тыс. тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Актобе старшеклассника госпитализировали с ножевым ранением. Директор школы рассказала, что рану ему нанес его друг во время игры.

До этого, в конце октября, сообщалось, что один из учащихся средней школы Уральска ранил другого ножом во время игры. Мальчику наложили швы, оба подростка взяты на учет.

Добавим, что согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Часть 3 этой статьи гласит, что деяние, предусмотренное частью первой этой статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (74 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.