Ребенок украл велосипед, и его мать осудили в Астане

Женщину осудили в Астане за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, который украл велосипед, срезав замок, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

По информации судебного органа, правонарушитель А., являясь законным представителем несовершеннолетнего Е., не исполняла свои обязанности по воспитанию ребенка, в результате чего он срезал замок, похитил велосипед и нанес потерпевшей ущерб в размере 90 тыс. тенге.

Мать признала факт правонарушения и пояснила суду, что ребенок совершил кражу с целью покататься.

Ущерб был возмещен.

Постановлением суда А. признана виновной по ст.127 ч.3 КоАП, и ей наложено административное взыскание в виде штрафа.

Согласно части 3 статьи 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, –

влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.