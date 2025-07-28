32 отдыхающих во время сильного ветра унесло волнами на Капчагайском водохранилище

В Қонаеве во время ухудшения погоды отдыхающие на Капчагайском водохранилище не могли самостоятельно добраться до берега - на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что вчера, 27 июля, в Қонаеве поднялся порывистый ветер 15-20 м/с. В это время на байдарках и китбордах плавали отдыхающие. Из-за сильных волн их унесло на расстояние 1,5 км от берега. Самостоятельно добраться до берега люди не смогли.

"Проводившие профилактические мероприятия по патрулированию береговой линии акватории Капчагайского водохранилища спасатели МЧС поспешили на помощь. Они на лодках благополучно доставили на берег 32 человека, из них 3 детей", - сообщили в МЧС.

Отмечается, что пострадавших нет.

Напомним, вчера на Бухтарминском водохранилище в районе села Алтайка перевернулась лодка, в которой находилось 4 человека. Недалеко от происшествия оказался рыболов, который первым заметил людей и поднял всех четверых на борт своей лодки.

Ранее на озере Алаколь люди уплыли на катамаране на 10 км от берега и не смогли вернуться - им помогли спасатели.

Также в Павлодарской области спасатели пришли на помощь отдыхающим, которые застряли посреди озера из-за резкой смены погоды.

А в Северо-Казахстанской области спасатели заметили вращавшуюся на одном месте моторную лодку и предотвратили трагедию.

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