Моторная лодка вращалась на одном месте далеко от берега и привлекла внимание в СКО (видео)

В Северо-Казахстанской области спасатели заметили вращавшуюся на одном месте моторную лодку и предотвратили трагедию, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации официального Telegram-канала ведомства, во время патрулирования на озере Шалкар сотрудники МЧС заметили моторную лодку, которая вращалась на одном месте вдали от берега, без управления. Это могло говорить о возможной ЧС.

Оперативная группа незамедлительно выдвинулась к месту. Здесь спасатели обнаружили человека в воде - он был в спасательном жилете. Мужчину немедленно подняли на борт, лодку остановили и доставили к берегу.

"Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать средства индивидуальной защиты на воде. Спасательный жилет - не формальность. Именно он позволил человеку удержаться на плаву, несмотря на стресс и панику, и дождаться помощи", - отметили в МЧС.

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