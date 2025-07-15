Люди уплыли на катамаране на 10 км от берега Алаколя и не смогли вернуться

В районе Маканчи области Абай на озере Алаколь во время патрулирования сотрудники МЧС спасли группу отдыхающих, оказавшихся в опасной ситуации на воде, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, четыре человека на катамаране удалились от берега примерно на 10 километров и из-за усталости и ухудшения погоды не смогли вернуться самостоятельно.

Благодаря оперативным и скоординированным действиям спасателей все были благополучно доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалась.

"МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в необорудованных местах", - отметили в ведомстве.

Ранее на озере Алаколь в районе Маканчи области Абай произошел похожий случай. Спасатели при проведении патрулирования в 350 метрах от берега заметили неисправный катамаран, в котором находились 6 подростков. Спасатели поспешили на помощь, отбуксировав катамаран, доставили людей на берег.

Также двоих детей на катамаране унесло ветром на озере в Акмолинской области. Они оказались в 500 метрах от берега озера Котырколь. Им на помощь пришли спасатели.

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