Люди уплыли на катамаране на 10 км от берега Алаколя и не смогли вернуться
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В районе Маканчи области Абай на озере Алаколь во время патрулирования сотрудники МЧС спасли группу отдыхающих, оказавшихся в опасной ситуации на воде, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, четыре человека на катамаране удалились от берега примерно на 10 километров и из-за усталости и ухудшения погоды не смогли вернуться самостоятельно.
Благодаря оперативным и скоординированным действиям спасателей все были благополучно доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалась.
"МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в необорудованных местах", - отметили в ведомстве.
Ранее на озере Алаколь в районе Маканчи области Абай произошел похожий случай. Спасатели при проведении патрулирования в 350 метрах от берега заметили неисправный катамаран, в котором находились 6 подростков. Спасатели поспешили на помощь, отбуксировав катамаран, доставили людей на берег.
Также двоих детей на катамаране унесло ветром на озере в Акмолинской области. Они оказались в 500 метрах от берега озера Котырколь. Им на помощь пришли спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2265240-lyudi-uplyli-na-katamarane-na-10-km-ot-berega-alakolya-i-ne-smogli-vernutsya/
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