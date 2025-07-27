Лодка с людьми перевернулась на Бухтарме
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На Бухтарминском водохранилище в районе села Алтайка перевернулась лодка, в которой находилось 4 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасателям Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что на Бухтарминском водохранилище в районе села Алтайка лодка, в которой находилось 4 человека перевернулась и люди находится за бортом.
Недалеко от происшествия оказался рыболов, который первым заметил людей и поднял всех четверых на борт своей лодки. К счастью все находились в спасательных жилетах.
На место происшествия прибыли сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС, пересадили граждан на катер и безопасно доставили их на берег. В медицинской помощи никто не нуждался.
МЧС напоминает: при выходе на воду в штормовую или ветреную погоду будьте предельно осторожны. Используйте спасательные жилеты и всегда оценивайте погодные условия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2269287-lodka-s-lyudmi-perevernulas-na-buhtarme/
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