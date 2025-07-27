Лодка с людьми перевернулась на Бухтарме

На Бухтарминском водохранилище в районе села Алтайка перевернулась лодка, в которой находилось 4 человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасателям Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что на Бухтарминском водохранилище в районе села Алтайка лодка, в которой находилось 4 человека перевернулась и люди находится за бортом.

Недалеко от происшествия оказался рыболов, который первым заметил людей и поднял всех четверых на борт своей лодки. К счастью все находились в спасательных жилетах.

На место происшествия прибыли сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС, пересадили граждан на катер и безопасно доставили их на берег. В медицинской помощи никто не нуждался.

МЧС напоминает: при выходе на воду в штормовую или ветреную погоду будьте предельно осторожны. Используйте спасательные жилеты и всегда оценивайте погодные условия.

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