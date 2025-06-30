Казахстанцы с детьми хотели посетить "Остров любви" и застряли посреди озера
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В Павлодарской области спасатели пришли на помощь отдыхающим, которые застряли посреди озера из-за резкой смены погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, инцидент произошел на озере Жасыбай в Баянаульском районе - семь отдыхающих, в том числе три ребенка, отправились на катамаране на "Остров любви".
Из-за резкого ухудшения погодных условий — сильного дождя и штормового ветра — группа не смогла самостоятельно вернуться на берег.
"Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей все граждане были доставлены в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают казахстанцев уточнять прогноз погоды перед выходом на воду и соблюдать меры безопасности.
Напомним, в прошлом похожий инцидент произошел в Боровом - туристы отправились кататься на катамаране и сапборде по озеру, но в итоге застряли из-за больших волн. Их вызволили спасатели.
А недавно в СКО спасатели заметили вращавшуюся на одном месте моторную лодку и предотвратили трагедию.
Ранее в МЧС давали рекомендации по отдыху на воде:
- не следует выходить кататься на плавсредствах в штормовую погоду, а также ночью;
- на SUP-бордах, лодках, катамаранах запрещено находиться без спасательных жилетов;
- за несоблюдение правил безопасности на воде КоАП РК предусмотрено административное наказание.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2260626-kazahstancy-s-detmi-hoteli-posetit-ostrov-lyubvi-i-zastryali-posredi-ozera/
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