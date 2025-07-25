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    Алматинка родила ребенка в патрульной машине (видео)

    Опубликовано:

    Новорожденный
    Новорожденный. Иллюстративное фото: pexels.com

    В Алматы полицейские пытались доставить роженицу в роддом, но не успели - ребенок появился на свет прямо в патрульной машине, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

    Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, происшествие имело место на одном из патрульных маршрутов города.

    К экипажу "Буран-205" обратились гражданки с просьбой о помощи для своей соседки, у которой начались схватки. Учитывая критичность ситуации, патрульные приняли решение незамедлительно доставить женщину в ближайшее родильное отделение.

    Однако до медицинского учреждения доехать не удалось - у женщины начались роды прямо в пути. Оценив обстановку, сотрудники полиции приняли решение действовать самостоятельно.

    В результате слаженных действий стражей порядка на свет появился мальчик. После прибытия скорой помощи мать и новорожденного передали медикам.

    "Мы понимали, что необходимо срочно действовать. Не было времени на раздумья или волнение. Поддерживали женщину, старались сохранить спокойствие. Все произошло очень быстро. Рад, что все закончилось благополучно", - поделился Данияр Сагинбаев, инспектор ППП УМПС ДП Алматы.

    "Мы не медики, но понимали, что обязаны помочь. Женщина вела себя очень мужественно. Такие случаи показывают, что работа полицейского - это не только обеспечение правопорядка, но и готовность прийти на помощь в любой момент", - отметил Бекжан Әлкен.

    Командир полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Куаныш Сатаев выразил благодарность подчиненным за проявленные самоотверженность и решительность.

    "Подобные случаи подчеркивают важность человечности, профессионализма и готовности действовать в любой ситуации. Благодарю сотрудников за то, что не растерялись и взяли ответственность на себя. Именно такую полицию ожидает общество", - подчеркнул Сатаев.

    По информации медицинских работников, состояние матери и новорожденного удовлетворительное. В ближайшее время семье будут переданы поздравления от руководства и личного состава управления полиции.

    Напомним о похожем случае два года назад - женщина родила ребенка в автомобиле в центре Алматы до приезда скорой помощи.

    Уже в этом году в Алматы полицейские помогли доставить беременную женщину со схватками в роддом. Из-за пробок на улицах мегаполиса роженица и ее супруг боялись не успеть. Буквально через полчаса после прибытия в роддом женщина благополучно родила.

    Также в Туркестанской области водитель, ехавший в сторону Шымкента с беременной женой, обратился к полицейским за помощью - сотрудники полиции сопроводили их до ближайшего роддома.

    А в конце января в Карагандинской области спасатели МЧС помогли доставить роженицу в больницу. Женщину перевозили на технике высокой проходимости из-за сильного бурана.

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