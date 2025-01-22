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Роженицу везли в больницу на технике высокой проходимости в Карагандинской области (видео)

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Доставление роженицы в Карагандинской области
Роженица. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Карагандинской области спасатели МЧС помогли доставить роженицу в больницу. Женщину перевозили на технике высокой проходимости из-за сильного бурана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по причине бурана, бушующего в регионе, возникла необходимость в сопровождении кареты скорой медицинской помощи с роженицей до поселка Осакаровка одноименного района Карагандинской области.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, спасатели благополучно доставили женщину на высокопроходимой технике ТРЭКОЛ в районную больницу и передали специалистам медицинской службы.

В ведомстве отметили, что спасатели оказывают помощь даже в самых сложных условиях.

Ранее сообщалось, что в двух областях Казахстана спасатели МЧС оказали помощь людям, чьи автомобили застряли в снежных заносах. Все эвакуированные в медицинской помощи не нуждались.

Также спасатели успешно завершили трехдневную поисково-спасательную операцию в горах Алматинской области. Пропавший турист был найден с помощью вертолета "Казавиаспаса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2213979-rozhenicu-vezli-v-bolnicu-na-tehnike-vysokoy-prohodimosti-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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