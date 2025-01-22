Роженицу везли в больницу на технике высокой проходимости в Карагандинской области (видео)

В Карагандинской области спасатели МЧС помогли доставить роженицу в больницу. Женщину перевозили на технике высокой проходимости из-за сильного бурана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по причине бурана, бушующего в регионе, возникла необходимость в сопровождении кареты скорой медицинской помощи с роженицей до поселка Осакаровка одноименного района Карагандинской области.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, спасатели благополучно доставили женщину на высокопроходимой технике ТРЭКОЛ в районную больницу и передали специалистам медицинской службы.

В ведомстве отметили, что спасатели оказывают помощь даже в самых сложных условиях.

Ранее сообщалось, что в двух областях Казахстана спасатели МЧС оказали помощь людям, чьи автомобили застряли в снежных заносах. Все эвакуированные в медицинской помощи не нуждались.

Также спасатели успешно завершили трехдневную поисково-спасательную операцию в горах Алматинской области. Пропавший турист был найден с помощью вертолета "Казавиаспаса".