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Водитель, ехавший в сторону Шымкента с беременной женой, обратился к полицейским

Опубликовано:

Автомобиль полиции на дороге
На трассе в Туркестанской области. Кадр из видео: polisia.kz

В Туркестанской области сотрудники полиции сопроводили до ближайшего роддома беременную женщину, которая почувствовала себя плохо в дороге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, к сотрудникам областного батальона патрульной полиции Максату Шорманову и Багдату Оразбаеву, находившимся на маршруте несения службы по трассе Алматы - Ташкент - Термез, за помощью обратился водитель LADA, следовавший в сторону Шымкента.

Житель Жетысайского района сообщил, что его беременная супруга почувствовала резкое ухудшение самочувствия и нуждается в срочной медицинской помощи.

Оценив ситуацию, полицейские без промедления организовали сопровождение автомобиля до ближайшего родильного дома. Будущую мать быстро и безопасно доставили в медицинское учреждение.

В тот же день женщина благополучно родила девочку. Семья выразила искреннюю благодарность полицейским за своевременную помощь.

Ранее стало известно, что в Алматы полицейские помогли доставить беременную женщину со схватками в роддом. Из-за пробок на улицах мегаполиса роженица и ее супруг боялись не успеть. Буквально через полчаса после прибытия в роддом женщина благополучно родила.

А на трассе в Акмолинской области стражи порядка оказали помощь девушке с судорогами. Ее оперативно доставили к врачам. Жених девушки поблагодарил сотрудников полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243061-voditel-ehavshiy-v-storonu-shymkenta-s-beremennoy-zhenoy-obratilsya-k-policeyskim/