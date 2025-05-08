Водитель, ехавший в сторону Шымкента с беременной женой, обратился к полицейским

В Туркестанской области сотрудники полиции сопроводили до ближайшего роддома беременную женщину, которая почувствовала себя плохо в дороге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, к сотрудникам областного батальона патрульной полиции Максату Шорманову и Багдату Оразбаеву, находившимся на маршруте несения службы по трассе Алматы - Ташкент - Термез, за помощью обратился водитель LADA, следовавший в сторону Шымкента.

Житель Жетысайского района сообщил, что его беременная супруга почувствовала резкое ухудшение самочувствия и нуждается в срочной медицинской помощи.

Оценив ситуацию, полицейские без промедления организовали сопровождение автомобиля до ближайшего родильного дома. Будущую мать быстро и безопасно доставили в медицинское учреждение.

В тот же день женщина благополучно родила девочку. Семья выразила искреннюю благодарность полицейским за своевременную помощь.

Ранее стало известно, что в Алматы полицейские помогли доставить беременную женщину со схватками в роддом. Из-за пробок на улицах мегаполиса роженица и ее супруг боялись не успеть. Буквально через полчаса после прибытия в роддом женщина благополучно родила.

А на трассе в Акмолинской области стражи порядка оказали помощь девушке с судорогами. Ее оперативно доставили к врачам. Жених девушки поблагодарил сотрудников полиции.