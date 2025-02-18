Полицейские в Алматы экстренно доставили в роддом роженицу со схватками (видео)

В Алматы полицейские помогли доставить роженицу в роддом - из-за пробок на улицах мегаполиса женщина и ее супруг боялись не успеть, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным медиапортала МВД, в Алматы на проспекте Аль-Фараби, на пересечении с улицей Маркова, к полицейским обратился водитель автомобиля Kia. Он сообщил, что везет жену со схватками в роддом и попросил сопроводить их до медучреждения.

"По радиостанции мы попросили дежурного связаться с родильным домом и проинформировать их о приехавшей роженице. Это было вечером, в час пик, и на дорогах образовались пробки. Тем не менее нам удалось оперативно добраться до роддома. Буквально через полчаса женщина благополучно родила. Наши искренние поздравления", - рассказал старший инспектор специализированного батальона Управления местной полицейской службы Асхат Мамедалы.

Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Они поддерживают связь с отцом ребенка.

До этого мы писали, что схватки начались у роженицы на въезде в Костанай. Тогда за помощью полиции обратился казахстанец: у его жены начались схватки. Полицейские сопроводили машину до роддома, где на свет появился восьмой ребенок семьи.

Астанчанке, у которой начались схватки, помогли экстренно добраться в роддом павлодарские полицейские. За это роженица выразила благодарность стражам порядка.

Также жительнице Шымкента и ее мужу, которые экстренно ехали в роддом, пришлось обратиться за помощью к патрульным полицейским.

В июле прошлого года роженице помогли полицейские в Астане. С началом схваток жительница столицы выехала с мамой в роддом, но они застряли в пробке. Было душно, роженице стало плохо, и ее мама попросила помощи у патрульных. Полицейские пересадили женщин в служебную машину, довезли в больницу, сопроводили к кабинету врача и помогли донести сумки. Астанчанка родила благополучно и направила в полицию благодарственное письмо.