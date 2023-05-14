Женщина родила ребенка в автомобиле в центре Алматы (видео)

Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительница Алматинской области родила ребенка в автомобиле до приезда скорой помощи, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здравоохранения Алматы.

Как сообщили в УОЗ, жительница Талгарского района находилась в Алматы по личным делам, в пути у нее начались роды.

"В 12:45 в диспетчерскую службу скорой медицинской помощи поступил вызов о родах в машине. До приезда бригады службы скорой помощи в 12:57 роды уже произошли в машине", – рассказали в пресс-службе управления.

Отмечается, что бригада скорой помощи, прибыв на место, оказала всю необходимую медпомощь женщине и ребенку.

"Родильница с новорожденным доставлены в Городской роддом №1, где были проведены все необходимые медицинские манипуляции. В настоящий момент состояние родильницы удовлетворительное. Ребенок весом чуть более 3 кг находится в детском отделении на неинвазивной вентиляции легких. Состоянию малыша ничто не угрожает", – добавили в УОЗ.

Добавим, что, согласно информации на сайте Перинатального центра Актюбинской области, есть три признака, по которым можно понять, что роды начались:

ритмичные сокращения матки ощущаются как чувство давления в брюшной полости, но особого дискомфорта обычно не вносят, матка становится тяжелой, давление может чувствоваться по всему животу.

Важность признака не в самом факте сокращения, а в его ритмичности – беременная женщина может чувствовать определенные сокращения и за несколько недель до того, как ребенок родится, но если не устанавливается регулярный и продолжительный ритм, то они, как правило, вовсе не означают начало родов.

Настоящие родовые схватки должны повторяться каждые пять-десять минут (хотя возможна иная периодичность); постепенно интервалы уменьшаются, до тех пор, пока сокращения матки не начинают повторяться каждые три-четыре минуты.

Следует отметить, что в период между схватками, когда живот расслаблен, боли не наблюдается;

отхождение вод. Плодный пузырь может медленно протекать, а может и разорваться внезапно, и тогда воды хлынут сильным потоком. Время от времени такое случается и до того, как начинаются ритмичные сокращения матки – чаще это происходит с последующими детьми, а не с первым. При разрыве плодного пузыря боли не чувствуется, однако это может напугать женщину. Если воды отойдут, то разумно сразу же уведомить об этом врача или акушерку;

появление кровянистых выделений. Может произойти незначительное выделение слизи и кровянистой жидкости, это обычно происходит после начала маточных сокращений для расширения канала шейки матки – таким образом вытесняется слизистая пробка, которая сохраняла канал закрытым во время беременности. Появление кровянистых выделений – определенный признак наступления родов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2020427-zhenschina-rodila-rebenka-v-avto-do-priezda-skoroy-pomoschi-v-almaty-video/