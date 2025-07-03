Вертолет привлекли для эвакуации туриста с признаками горной болезни в Алматы

В Алматы трое парней отдыхали на озере Титова. Одному из туристов стало плохо. Спасатели вертолетом эвакуировали пострадавшего с высокогорной зоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщило ведомство, сегодня спасателям поступило сообщение о том, что турист жалуется на симптомы, схожие с горной болезнью - высокая температура, озноб и рвота.

Для экстренной эвакуации на озеро Титова на высоту 3360 метров над уровнем моря выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. С поста Медео спасатели выехали с необходимым снаряжением, включая БПЛА и спутниковую связь. Также из аэропорта Боралдай был поднят вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас".

"Спасатели эвакуировали пострадавшего и доставили его в аэропорт Боралдай, где его уже ожидала бригада Центра медицины катастроф. Остальные туристы от эвакуации отказались", - сообщили в МЧС.

Отмечается, что эвакуация прошла успешно и своевременно.

Напомним, ранее женщину, которая заблудилась в лесу недалеко от Риддера, спустя сутки нашли спасатели. Для поисков задействовали вертолет. В ходе воздушного облета потерявшая была замечена на открытом участке среди лесного массива.

До этого в ВКО ребенка экстренно доставили в медучреждение в Усть-Каменогорске вертолетом МЧС. 4-летнего малыша сопровождала бригада врачей.

А на днях вертолет и спецтехнику заметили у "Нурлы Тау" в Алматы. В ДЧС объяснили, что произошло.