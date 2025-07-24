Сигнал сирены сработает сегодня в девяти регионах Казахстана

В сейсмически опасных регионах Казахстана проходит республиканское командно-штабное учение "Жер-2025". Сегодня в 10:00 сирены зазвучат в двух мегаполисах и семи областях страны, передает NUR.KZ.

На днях мы писали, что учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрушительного землетрясения.

В этот раз республиканский штаб по координации учения располагается в Шымкенте.

"24 июля в 10:00 часов в рамках учения в сейсмически опасных регионах страны городах Алматы, Шымкент, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, подверженных разрушительному землетрясению, будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств", - предупредили в МЧС.

В рамках учения также пройдут сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей. Будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, пункты приема пострадавшего населения, палаточный лагерь и четыре полевых медицинских госпиталя, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям.

Акимат Алматы также предупредил горожан, что не стоит поддаваться панике, когда будет проводиться проверка городской системы оповещения.

"Просим сохранять спокойствие, эвакуироваться в безопасные места. Напоминаем, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, поэтому жителям заранее следует определить маршрут эвакуации в безопасное место. Безопасным местом считается открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области.

Позже в МЧС сообщили, что в населенных пунктах области Абай и Восточно-Казахстанской области ощущалось землетрясение до 4 баллов. Так, в Семее и Аягозе - 2 балла, в Усть-Каменогорске - 4 балла, в Риддере - 3 балла. Также 4 балла почувствовали в селах Кокпекты и Калбатау в области Абай, в селах Самарское и Касыма Кайсенова в Восточно-Казахстанской области.

Также после землетрясения, которое почувствовали жители области Абай и Восточно-Казахстанской области, специалисты провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. По результатам осмотра повреждений не обнаружено.

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