"Просим сохранять спокойствие": акимат Алматы обратился к жителям
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В акимате Алматы напомнили, что завтра, 24 июля, в мегаполисе будет проведена проверка городской системы оповещения, передает NUR.KZ. Жителям дали ряд рекомендаций.
По информации пресс-службы акимата города, 24 июля, в четверг, в рамках республиканских учений "Жер-2025" будет проведена проверка городской системы оповещения.
"Просим сохранять спокойствие, эвакуироваться в безопасные места. Напоминаем, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, поэтому жителям заранее следует определить маршрут эвакуации в безопасное место.
Безопасным местом считается открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий", - сказано в сообщении.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что в сейсмически опасных регионах Казахстана 23-24 июля пройдет республиканское командно-штабное учение "Жер-2025".
Напомним, две недели назад в Жамбылской области почувствовали землетрясение, причем в одном из населенных пунктов оно ощущалось в 6 баллов. По данным МЧС, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
До этого, 7 июня, в 8 часов 33 минуты по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, которое могли почувствовать алматинцы. Как сообщили в МЧС, очаг располагался на территории Кыргызстана в 279 км на юго-запад от Алматы. Расчетная интенсивность составила в южной столице 2 балла.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267964-zhiteley-almaty-poprosili-evakuirovatsya-v-bezopasnye-mesta/
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