Есть ли разрушения после землетрясения в Восточном Казахстане, рассказали в МЧС
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После землетрясения, которое почувствовали жители области Абай и Восточно-Казахстанской области, специалистами проведен мониторинг, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, специалистами ГУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.
Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.
"Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - отметили в МЧС.
Напомним, ранее стало известно, что сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области.
Позже в МЧС сообщили, что в населенных пунктах области Абай и Восточно-Казахстанской области ощущалось землетрясение до 4 баллов. Так, в Семее и Аягозе - 2 балла, в Усть-Каменогорске - 4 балла, в Риддере - 3 балла. Также 4 балла почувствовали в селах Кокпекты и Калбатау в области Абай, в селах Самарское и Касыма Кайсенова в Восточно-Казахстанской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2268192-est-li-razrusheniya-posle-zemletryaseniya-v-vostochnom-kazahstane-rasskazali-v-mchs/
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