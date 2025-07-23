Есть ли разрушения после землетрясения в Восточном Казахстане, рассказали в МЧС

После землетрясения, которое почувствовали жители области Абай и Восточно-Казахстанской области, специалистами проведен мониторинг, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, специалистами ГУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.

"Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - отметили в МЧС.

Напомним, ранее стало известно, что сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в Восточно-Казахстанской области.

Позже в МЧС сообщили, что в населенных пунктах области Абай и Восточно-Казахстанской области ощущалось землетрясение до 4 баллов. Так, в Семее и Аягозе - 2 балла, в Усть-Каменогорске - 4 балла, в Риддере - 3 балла. Также 4 балла почувствовали в селах Кокпекты и Калбатау в области Абай, в селах Самарское и Касыма Кайсенова в Восточно-Казахстанской области.

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