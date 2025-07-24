В акимате и магазине вынуждены учиться школьники в Алматинской области (видео)

В поселке Нура Алматинской области уже несколько лет не могут отремонтировать единственную школу, дети учатся в акимате, Доме культуры и даже магазине, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказала журналистам мама троих детей Арай Муратова, здание единственного здесь учебного заведения закрыто уже третий год.

"Нас закрыли на ремонт. Работа стоит. Строителей вообще нет. Третий год мы живем только на обещаниях. На одних обещаниях. Мы боимся, что нас опять распределят кто куда. И наши дети просто не получают должного образования", - поделилась женщина.

По данным телеканала, школу закрыли в мае 2023-го, не дождавшись окончания учебного года. Родителям тогда объяснили: нужно успеть отремонтировать старое здание за три летних месяца. Детей временно отправили в акимат, Дом культуры, занятия проходили даже в помещении магазина. Прошло два года, но ничего так и не изменилось.

"В прошлом году нам дали помещение внутри магазина. Спасибо и этому человеку, владельцу. Там и учились. А вот третий год мы не знаем, где будем учиться. Это наша школа. Мы боимся. Мы не хотим, чтобы нас куда-то переводили. Мы просто хотим, чтобы нам достроили школу, чтобы наши дети учились нормально – здесь", - возмущена Анаргуль Айтрахимова.

Труднее всего приходится учителям: за время перемены они должны успеть добежать от одного здания до другого. А еще уроки сократили до 30 минут.

Родители требуют назвать точную дату окончания ремонта. Подрядчик, который начинал ремонт, попытался оправдаться и объяснить, почему не успели закончить работы в срок. Мол, компания оказалась в сложной финансовой ситуации.

"Наглядно видно то, что всю конструкцию мы усилили. То есть основная часть проекта заключается в усилении здания", - заявил заместитель генерального директора ТОО Sheberbuild Мурат Досан.

Между тем местные чиновники подали на подрядную компанию в суд и уже наняли новых рабочих. До 1 сентября они должны закончить отделочные работы, установить отопление и освещение. В отделе образования обещают все проконтролировать.

"Изначально объект можно было завершить до конца года, но подрядчики сами взяли на себя обязательство сдать учебный корпус уже к 1 сентября, чтобы дети могли начать занятия. После корректировки смета выросла с 414 до 623 миллионов, все деньги у нас есть.

С финансированием проблем нет. Если работы будут выполнены качественно и нам вовремя предоставят формы, оплату произведем в августе – по факту", - заявила бухгалтер по госзакупкам отдела образования Талгарского района Майра Боскымбаева.

Вот только родители не так оптимистичны. Говорят: новые окна разбиты, а со стен отваливается штукатурка. И скорее всего, 1 сентября их дети снова сядут за парты в местном магазине.

Источник: КТК

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