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"Не нужны траурные дни": родители боятся отправлять детей в школу в Алматинской области

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Здание школы в Аксае
Школа. Скриншот из сюжета: КТК

Жители поселка Аксай боятся отправлять детей в школу. Старое двухэтажное здание разрушается буквально на глазах. Родители просят построить новую школу, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, жители поселка опасаются, что рано или поздно в школе может случиться трагедия. Два двухэтажных обветшалых корпуса учебного заведения рушатся на глазах. Там уже периодически отменяют занятия, когда начинают трещать стены. К тому же в здании мало места, и уроки проводят даже в подвале. Родители с ужасам отправляют детей в школу и с дрожью ждут окончания уроков. 

"Мы все боимся за жизни наших детей. И просим принять меры, так как школа разваливается. Здание трещит по швам, окна лопаются. При учебных процессах идет вибрация стен. Если дети идут на перемену, у нас трясутся лестницы. То есть здание вибрирует со всех сторон. Оно когда-нибудь сложится. Лучше вы сейчас услышьте нас. Нам потом не нужны будут траурные дни", - говорит жительница Лидия Акимова.

Основной корпус учебного заведения возвели еще в 50-х годах прошлого века. А во втором здании долгое время находился детский сад. Но шесть лет назад уроки стали проводить и там. Недавно это строение признали аварийным и закрыли. Стены стали сыпаться от одного лишь прикосновения.

"Из-за этого мы сразу в тот же день, когда было такое, всех позвали, предупредили – весь район, все органы. Пришла комиссия сразу, в тот же день. Мы на два дня в онлайн перешли", - рассказала директор школы Комила Каландарова.

Начальные классы из детсада снова переселили – на этот раз в здание местного дома культуры. Однако вместить там всех школьников не получилось. И половину малышей вернули в старый корпус. Но место нашлось им только в подвале. Родители жалуются: в помещении сыро и пахнет плесенью. Из-за этого у малышей начинается кашель. И в таких условиях они ежедневно проводят по четыре часа.

Родители и учителя просят построить в поселке новую просторную школу, чтобы места хватило всем. Сельский аким уверен: идея вполне реализуема. Однако, по его словам, такой проект будет стоить 4 миллиарда тенге.

"В феврале этого года комиссия приехала и вынесла решение, что обучение проводить нельзя. Визуально видно, что здание непригодно. В настоящее время при участии акима района было направлено письмо в государственное учреждение КазНИИСА города Алматы. Весь вопрос зависит от заключительного ответа, который даст КазНИИСА. Думаю, этот вопрос решится до 1 сентября", - сообщил аким сельского округа Аксай Бахыт Туреев.

Источник: КТК

Несколько дней назад сообщалось, что в Петропавловске в конце 2023 года после многих лет ожидания жители получили квартиры в новостройке. Однако состояние дома спустя чуть больше года вызывает у жильцов опасения.

Также жители аварийного дома в Атырау живут, по их словам, в ужасных условиях - из-за влажности прогнили стены и потолки, а полы ходят ходуном. Жильцы просят переселить их в новые дома.

В прошлом году здание одной из школ Аулиекольского района частично обрушилось, несмотря на то, что там идет капитальный ремонт.

А в Астане в ходе проверки выявили среднюю школу, здание которой изношено на более чем 50%. Здание было решено снести и на этом же месте построить новое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247501-steny-treshchat-okna-lopayutsya-odna-iz-shkol-rushitsya-v-almatinskoy-oblasti/