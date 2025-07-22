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    Холодную воду отключат в нескольких районах Алматы

    Опубликовано:

    Кран без воды
    Кран. Иллюстративное фото: Vyacheslav Dumchev/Getty Images

    В отдельных микрорайонах Алматы 24 июля будут краткосрочные ограничения в подаче холодной воды в связи с подключением новых водопроводных сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

    В сообщении говорится, что 24 июля с 09:00 до 20:00 в ряде жилых массивов Алматы временно отключат холодную воду. Это связано с вводом в эксплуатацию новых инженерных сетей системы водоснабжения.

    На период плановых работ холодное водоснабжение будет временно приостановлено в Бостандыкском районе - в контуре улиц Саина Аскарова Альмерек - Азамат Садыкова, включая:

    • микрорайоны Мирас и Дарын;
    • жилищные комплексы "Долина роз", "Солнечная долина", "Кунбель", Hyde Park, Presidents Park, Miras Park.

    В Наурызбайском районе воды не будет в контуре улиц Аскарова - Кенесары хана - р. Каргалы - Новая, включая:

    • микрорайоны Каргалы, Курамыс, Рахат;
    • жилищные комплексы "Аскар Тау", "Хан Тенгри", Bella Villa, Nef Up Town.

    Также ограничения коснутся Ауэзовского района - микрорайона Таугуль-3 и санатория "Алтын Каргалы".

    "После завершения монтажных мероприятий подача холодной воды будет восстановлена поэтапно, с учетом проведения обязательных тестов и наладочных работ. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам", - обратились к алматинцам в компании.

    Напомним, ранее жители Бостандыкского района Алматы на день оставались без воды - это также было связано с подключением нового водопровода. До этого жителей некоторых районов Алматы предупреждали о временных ограничениях из-за замены оборудования на объектах водоснабжения.

    Кроме того, в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.

    Ранее мы также писали о том, что в Алматы с мая по сентябрь проходит плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды. Как подчеркивали в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.

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