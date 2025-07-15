Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

Жители Бостандыкского района Алматы на день останутся без воды - это связано с подключением нового водопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Согласно информации компании, 17 июля с 9:00 до 24:00 в отдельных кварталах южной части Бостандыкского района временно изменится режим подачи холодной воды.

На время пуско-наладочных работ холодное водоснабжение будет приостановлено в зоне обслуживания ТОО "Водснаб" и ТОО "Ерменсайводгаз" в следующем контуре: пр. Аль-Фараби – р. Есентай – ул. Жамакаєва – ул. Алдар Косе.

Кроме того, возможно понижение давления воды и кратковременные перебои в подаче воды в следующих районах:

пр. Аль-Фараби – р. Есентай – пр. Достык – пр. Абая;

пр. Абая – ул. Масанчи – пр. Назарбаева – ул. Жамбыла;

мкр. Самал-1, Самал-2, мкр. Горный гигант.

Ранее мы также писали об ограничениях на дорогах Алматы, в том числе из-за ремонта на теплосетях.

В Алматы в связи с реконструкцией трубопровода по 1 августа 2025 года движение автотранспорта будет закрыто по улице Римского-Корсакова (от бульвара Бухар Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

Также по одной полосе проспекта Абая временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях - со 2 июля по 15 августа.

А в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Кроме того, с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между Толе би и Кумай.

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