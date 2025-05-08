Горячую воду будут временно отключать в разных районах Алматы со следующей недели

В Алматы стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматытеплокоммунэнерго".

Как сообщает пресс-служба ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", с завершением отопительного сезона в Алматы стартует плановый ремонт котельных. Эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.

В целом, как сообщают специалисты, отопительный сезон 2024-2025 годов в Алматы прошел стабильно благодаря своевременной подготовке теплового хозяйства и проведенным ремонтным работам.

ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" приступает к ремонтным работам по графику, утвержденному в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта. В связи с чем на некоторых участках производится вынужденное отключение горячего водоснабжения.

Остановка котельных осуществляется не чаще одного раза в год. На крупных объектах - "Орбита", "Юго-Восточная", "Южная" и "Аккент" - есть возможность переключения на другие тепловые сети, что позволяет избежать отключений.

Однако на некоторых котельных временное прекращение подачи горячей воды все же необходимо:

Котельная "Поликлиника №2" (Медеуский р-н): с 12 по 16 мая

Котельная "Тех.лицей №71" (Турксибский р-н): с 12 по 16 мая

Котельная "Школа №85" (Турксибский р-н): с 12 по 16 мая

Котельная "13-й военный городок" (Турксибский р-н): с 12 мая по 16 мая

Котельная "Волочаевская, 381" (Турксибский р-н): с 19 мая по 23 мая

Котельная "Сейфуллина №68Б" (Турксибский р-н): 19 мая по 23 мая

Котельная "Беспакова" (Жетысуский р-н): с 19 мая по 23 мая

Котельная "Премьера" (Наурызбайский р-н): с 9 по 16 июня

Котельная "Жас-Канат" (Турксибский р-н): с 9 по 23 июня

Котельная "Аэропорт" (Турксибский р-н): с 9 июня по 3 июля

Котельная "Кокжиек" (Жетысуский р-н): с 21 июля по 8 августа

Следует отметить, что в текущем году запланирован ремонт на 43 малых котельных, где отключения горячей воды не превысят одной недели, отмечают в ведомстве.

С подробным графиком ремонта можно ознакомиться на официальном сайте ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

Напомним, ранее сообщалось, что холодную воду временно отключат в Турксибском районе Алматы из-за ввода в эксплуатацию нового водопровода.

Ранее врезку временного трубопровода производили в Алмалинском районе южной столицы - там жители ряда домов остались без горячей воды.

До этого, неделей ранее, подачу холодной воды приостанавливали в части Медеуского района в пределах улиц: ВОАД - ул. Халиулина - ул. Бригадная - Кенсай - ул. Верненская.

Отмечалось, что на период отключения для социальных объектов будет организован подвоз воды автоцистернами.

Недавно воду отключали в некоторых жилых массивах сразу двух районов Алматы - в Ауэзовском и Алатауском. Это было связано с заменой оборудования на сетях водоснабжения.