Холодную воду отключат в двух районах Алматы
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В двух районах Алматы отключат холодную воду - это связано с введением в эксплуатацию водопровода, предупредили в "Алматы Су", передает NUR.KZ.
В компании пояснили, что в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который обеспечит водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.
Новый участок сети будет введен в эксплуатацию 13 мая.
В этот день с 08:00 до 20:00 в Медеуском и Бостандыкском районах временно ограничат подачу холодной воды.
Приостановление затронет:
- Медеуский район - в пределах пр. Назарбаева, ул. Сатпаева, пр. Достык, ул. Жолдасбекова, включая мкр. Самал-1, Самал-2 и Самал-3;
- Бостандыкский район - в контуре ул. Померанцева, ул. Ганди, пр. Назарбаева, пр. Аль-Фараби.
Ранее мы писали о том, что в Алматы стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды. Отключения начнутся с 12 мая.
Эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями, подчеркнули в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244102-holodnuyu-vodu-otklyuchat-v-dvuh-rayonah-almaty/