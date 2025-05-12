Холодную воду отключат в двух районах Алматы

В двух районах Алматы отключат холодную воду - это связано с введением в эксплуатацию водопровода, предупредили в "Алматы Су", передает NUR.KZ.

В компании пояснили, что в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который обеспечит водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.

Новый участок сети будет введен в эксплуатацию 13 мая.

В этот день с 08:00 до 20:00 в Медеуском и Бостандыкском районах временно ограничат подачу холодной воды.

Приостановление затронет:

Медеуский район - в пределах пр. Назарбаева, ул. Сатпаева, пр. Достык, ул. Жолдасбекова, включая мкр. Самал-1, Самал-2 и Самал-3;

Бостандыкский район - в контуре ул. Померанцева, ул. Ганди, пр. Назарбаева, пр. Аль-Фараби.

Ранее мы писали о том, что в Алматы стартует плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды. Отключения начнутся с 12 мая.

Эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями, подчеркнули в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".