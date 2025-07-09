Часть Алматы останется без холодной воды
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Жителей некоторых районов Алматы предупреждают о временных ограничениях из-за замены оборудования на объектах водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".
В четверг, 10 июля, с 09:00 до 18:00 в некоторых домах и зданиях южной столицы отключат холодную воду.
Как сообщили в "Алматы Су", в это время будет временно приостановлена подача холодной воды в жилые дома и административные здания в контуре улицы Саина - проспекта Аль-Фараби- реки Большая Алматинка - улицы Рыскулбекова, а именно:
- в микрорайонах Орбита 1, 2, 3;
- в поликлинике №4,
- в детских садах Nº15, Nº39, Nº20, Nº25a, Nº25б;
- по адресам ул. Навои 308, 330.
От холодной воды отключат следующие ЖК:
- «Байтал»,
- «Куат на Торайгырова Саина»,
- «Шолпан Сити»,
- «Толе би Тау»,
- «Шахристан»,
- «Сезам»,
- «Верный»,
- жилые дома и административные здания по улице Навои,
- частный сектор в указанным контуре улиц.
"Алматы Су" приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей отнестись с пониманием к временным ограничениям, вызванным необходимостью проведения технических работ", - добавили в компании.
Добавим, ранее по нескольким адресам в Алматы также отключали холодную воду из-за работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения. И в мае воду в двух районах Алматы отключали холодную воду в связи с обновлением оборудования.
Кроме того, в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.
Ранее мы также писали о том, что в Алматы с мая по сентябрь проходит плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды. Как подчеркивали в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263419-chast-almaty-ostanetsya-bez-holodnoy-vody/
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