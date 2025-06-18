Ребенок едва не утонул близ городского пляжа Семея

Сегодня на городском пляже Семея купавшийся ребенок начал тонуть из-за судороги ноги. Его спас военнослужащий МЧС, медпомощь не понадобилась, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС РК, cегодня на городском пляже "Пристань" в Семее патрулировавший территорию военнослужащий МЧС предотвратил трагедию.

Во время купания у ребенка 2014 г.р., который находился на пляже вместе с родителями, случилась судорога ноги. Мальчик начал тонуть, не в силах самостоятельно выбраться на мелководье.

Патрулировавший пляж военнослужащий МЧС спас ребенка из воды и передал родителям. Медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, ранее в Астане в парке "Акбулак" ребенок упал с набережной и начал тонуть. Неравнодушный прохожий бросился в воду и спас ребенка. В МЧС героя премировали, подарив ему картину с рекой.

Осенью прошлого года двое детей ловили рыбу в реке в Астане и по неосторожности упали в воду. Их спасли мужчины, по счастливой случайности проходившие в этот момент рядом.

Также осенью мужчина спас ребенка, упавшего в реку в Алматы. Сначала в Сети появилось видео героического поступка - молодой человек вытащил из воды утопающего мальчика. После факт подтвердили в ДЧС города, отметив, что официально на 112 и 102 сообщений не поступало, однако в результате мониторинга соцсетей совместно с полицией личности спасителя и ребенка установлены.

В дальнейшем героя наградили спасатели.

Как помочь утопающему

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;

далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);

вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) "скорую помощь";

определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

повернуть пострадавшего на живот;

перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);

очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;

после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;

согреть пострадавшего;

наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.