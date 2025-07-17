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    EGov, e-Otinish и другие госсервисы будут временно недоступны для казахстанцев

    Опубликовано:

    Мужчина сидит на полу с ноутбуком, закрыв глаза
    Мужчина с ноутбуком. Иллюстративное фото: Freepik

    19 июля в период с 02:00 до 08:00 будет временно ограничен доступ к государственным электронным сервисам, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НИТ".

    Как сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии", запланировано проведение плановых технических работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы проектов, сопровождаемых компанией.

    Технические работы запланированы 19 июля 2025 года в период с 02:00 до 08:00. Временной промежуток выбран с учетом минимальной пользовательской активности, чтобы снизить возможные неудобства, отмечают в компании.

    В указанный период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:

    • портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис "Цифровые документы");
    • порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;
    • сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);
    • другие проекты, сопровождаемые АО "НИТ";
    • сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.

    Для предотвращения возможных неудобств АО "НИТ" рекомендует заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.

    Ранее внеплановые технические работы проводились на порталах eGov.kz, e-Otinish, E-license и других государственных сервисах в мае этого года.

    До этого, 1 апреля в правительстве объяснили "падение" платформы eGov - в ней произошел сбой, из-за чего казахстанцы не могли воспользоваться онлайн-услугами.

    Также сообщили, что в этом году будет запущен eGov 3.0, поскольку сейчас портал работает на максимальных возможностях.

    Добавим, в конце мая сообщалось, что в приложении eGov Mobile казахстанцы теперь могут получить сведения об установлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами.

    Также мы писали, что цифровой паспорт домашних животных теперь доступен казахстанцам в мобильном приложении eGov mobile.

    И заявку на поступление в военные вузы страны стало возможно подать онлайн через eGov. Услуга разработана при поддержке Комитета госуслуг, Минцифры и Минобороны.

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