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eGov.kz и ряд других цифровых сервисов будут временно недоступны в Казахстане

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Сайт eGov
Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Внеплановые технические работы 17 мая будут проводиться на порталах eGov.kz, e-Otinish, E-license и других государственных сервисах, передает NUR.KZ со ссылкой на портал eGov.kz.

В Telegram-канале портала сообщили, что с целью обеспечения стабильной работы всей цифровой экосистемы сопровождаемых проектов АО «Национальные информационные технологии» 17 мая в период с 00:00 до 08:00 будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:

• портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис «Цифровые документы»);

• порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;

• сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);

• другие проекты, сопровождаемые АО «НИТ»;

• сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.

Пользователей сервисов предупреждают, для предотвращения возможных неудобств нужно заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.

Напомним, 1 апреля в правительстве объяснили "падение" платформы eGov - в ней произошел сбой, из-за чего казахстанцы не могли воспользоваться онлайн-услугами.

Также сообщили, что в этом году будет запущен eGov 3.0, поскольку сейчас портал работает на максимальных возможностях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2245842-egov-kz-i-ryad-drugih-cifrovyh-servisov-budut-vremenno-nedostupny-v-kazahstane/