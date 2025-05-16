eGov.kz и ряд других цифровых сервисов будут временно недоступны в Казахстане
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Внеплановые технические работы 17 мая будут проводиться на порталах eGov.kz, e-Otinish, E-license и других государственных сервисах, передает NUR.KZ со ссылкой на портал eGov.kz.
В Telegram-канале портала сообщили, что с целью обеспечения стабильной работы всей цифровой экосистемы сопровождаемых проектов АО «Национальные информационные технологии» 17 мая в период с 00:00 до 08:00 будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:
• портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис «Цифровые документы»);
• порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;
• сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);
• другие проекты, сопровождаемые АО «НИТ»;
• сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.
Пользователей сервисов предупреждают, для предотвращения возможных неудобств нужно заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.
Напомним, 1 апреля в правительстве объяснили "падение" платформы eGov - в ней произошел сбой, из-за чего казахстанцы не могли воспользоваться онлайн-услугами.
Также сообщили, что в этом году будет запущен eGov 3.0, поскольку сейчас портал работает на максимальных возможностях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2245842-egov-kz-i-ryad-drugih-cifrovyh-servisov-budut-vremenno-nedostupny-v-kazahstane/