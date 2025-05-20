Еще один документ доступен казахстанцам в eGov Mobile
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Цифровой паспорт домашних животных теперь доступен казахстанцам в мобильном приложении eGov mobile, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НИТ".
Как сообщает пресс-служба "Национальные информационные технологии", владельцы кошек, собак и других домашних питомцев могут легко просматривать их данные в разделе "Цифровые документы" мобильного приложения eGov Mobile.
"Все данные загружаются из Единой базы данных по учету домашних животных TABAN. В этой системе фиксируются все зарегистрированные питомцы и ключевые события, связанные с ними", - отмечается в сообщении.
Что отображается в паспорте:
- кличка, порода, окрас;
- дата рождения и особые приметы;
- чипирование, стерилизация, вакцинация;
- адрес регистрации и содержания;
- ИИН и ФИО владельца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247090-eshche-odin-dokument-dostupen-kazahstancam-v-egov-mobile/