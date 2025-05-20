Еще один документ доступен казахстанцам в eGov Mobile

Цифровой паспорт домашних животных теперь доступен казахстанцам в мобильном приложении eGov mobile, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НИТ".

Как сообщает пресс-служба "Национальные информационные технологии", владельцы кошек, собак и других домашних питомцев могут легко просматривать их данные в разделе "Цифровые документы" мобильного приложения eGov Mobile.

"Все данные загружаются из Единой базы данных по учету домашних животных TABAN. В этой системе фиксируются все зарегистрированные питомцы и ключевые события, связанные с ними", - отмечается в сообщении.

Что отображается в паспорте:

кличка, порода, окрас;

дата рождения и особые приметы;

чипирование, стерилизация, вакцинация;

адрес регистрации и содержания;

ИИН и ФИО владельца.