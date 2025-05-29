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Еще один важный документ стал доступен в eGov Mobile

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Телефон на фоне компьютера
Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В приложении eGov Mobile казахстанцы теперь могут получить сведения об установлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

На сайте Министерства труда и социальной защиты населения опубликовали информацию, что сведения об установлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами находятся в разделе "Цифровые документы" приложения eGov Mobile.

"Документ формируется автоматически на основе данных из информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК, в которой фиксируются все зарегистрированные опекуны и попечители, а также их подопечные", - сообщили в ведомстве.

В документе содержатся следующие сведения:

  • ИИН;
  • ФИО;
  • дата рождения опекуна и подопечного;
  • номер и дата приказа местного исполнительного органа;
  • поле "Действителен на дату".

Документ можно будет предъявлять при получении услуг и обращении в различные организации.

Недавно сообщалось, что цифровой паспорт домашних животных теперь доступен казахстанцам в мобильном приложении eGov mobile.

Также заявку на поступление в военные вузы страны стало возможно подать онлайн через eGov. Услуга разработана при поддержке Комитета госуслуг, Минцифры и Минобороны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250189-eshche-odin-vazhnyy-dokument-stal-dostupen-v-egov-mobile/