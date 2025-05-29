Еще один важный документ стал доступен в eGov Mobile
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В приложении eGov Mobile казахстанцы теперь могут получить сведения об установлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.
На сайте Министерства труда и социальной защиты населения опубликовали информацию, что сведения об установлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами находятся в разделе "Цифровые документы" приложения eGov Mobile.
"Документ формируется автоматически на основе данных из информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК, в которой фиксируются все зарегистрированные опекуны и попечители, а также их подопечные", - сообщили в ведомстве.
В документе содержатся следующие сведения:
- ИИН;
- ФИО;
- дата рождения опекуна и подопечного;
- номер и дата приказа местного исполнительного органа;
- поле "Действителен на дату".
Документ можно будет предъявлять при получении услуг и обращении в различные организации.
Недавно сообщалось, что цифровой паспорт домашних животных теперь доступен казахстанцам в мобильном приложении eGov mobile.
Также заявку на поступление в военные вузы страны стало возможно подать онлайн через eGov. Услуга разработана при поддержке Комитета госуслуг, Минцифры и Минобороны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250189-eshche-odin-vazhnyy-dokument-stal-dostupen-v-egov-mobile/