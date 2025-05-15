Поступить в военные вузы Казахстана теперь можно через Egov

Заявку на поступление в военные вузы страны теперь можно подать онлайн через eGov. Услуга разработана при поддержке Комитета госуслуг, Минцифры и Минобороны, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте "Электронного правительства", теперь поступить в военные вузы Казахстана можно онлайн через портал eGov.kz.

Система проверяет наличие ограничений для поступления (по медицинским данным, хроническим заболеваниям и перенесенным инфекциям), а также отправляет запрос на проверку на судимость. Ответ приходит в течение 10 минут, если человек не судим.

Затем необходимо заполнить анкету для прохождения специальной проверки Комитетом национальной безопасности РК.

"Рекомендуется заранее получить справку формы № 075 и подготовить автобиографию для проверки КНБ РК. Многие данные (адрес, фотография, сведения о родственниках) загружаются автоматически из государственных систем, остальные можно прикрепить вручную", - отмечается в публикации.

Чтобы подать заявление, необходимо:

Авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Гражданам" - "Воинский учет и безопасность" - "Воинская служба". Выберите услугу "Зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения МО РК" и нажмите "Заказать услугу онлайн". Заполните необходимые данные и подпишите заявку. Результат будет доступен в личном кабинете в разделе "История получения услуг".

Отмечается, что для летных специальностей требуется медицинское заключение, полученное не позднее 30 дней до освидетельствования.

Результат (зачисление или отказ с указанием причины) придет в личный кабинет. Срок оказания услуги - до 200 дней.

Услуга разработана при поддержке Комитета государственных услуг, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО "Национальные информационные технологии" и Министерства обороны РК.

Добавим, ранее также сообщалось, что бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн через портал eGov.kz.

Также недавно на eGov стала доступна еще одна услуга, связанная с образованием - теперь выпускники зарубежных вузов смогут подтверждать диплом онлайн. Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов.

До этого сообщалось, что казахстанцы смогут оцифровать ранее полученные дипломы колледжей и аттестаты школ. Такая услуга появилась на портале eGov.kz.