Полиция Астаны отреагировала на конфликт в автобусе с участием пожилых людей

В Сети распространяется видео конфликта в автобусе Астаны - после отказа водителя остановиться в неположенном месте пожилая пара якобы вступила в конфликт с пассажирами, передает NUR.KZ.

Видео из салона автобуса опубликовала в своем аккаунте пользовательница соцсети TikTok.

Судя по кадрам пожилая пара попросила водителя остановиться в неположенном месте. Водитель отказал им, отчего и начался конфликт.

Одна из пассажирок вступилась за водителя, и гнев пары переключился уже на нее - на кадрах видно, как мужчина кричит на девушку, а его спутница наносит ей несколько ударов. Другая пассажирка оттаскивает нападавшую в сторону.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

"По данному факту вызов на канал 102 не поступал. В настоящее время проводится проверка. По установлению лиц будет дана правовая оценка их действиям.

Вместе с тем, в целях своевременного реагирования на правонарушения, жителям рекомендуется незамедлительно сообщать о подобных фактах в полицию", - ответили в Департаменте полиции Астаны.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, снятое в автобусе в Алматы - на кадрах мужчина наносит удары по спине и голове пенсионера. В полиции сообщили, что правонарушитель установлен и задержан.

В конце июня в Семее пассажир ударил водителя автобуса во время движения. В ДП области Абай заявили, что его действия представляли реальную угрозу для жизни и безопасности всех пассажиров.

До этого двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предположили, что причиной стала жара в городе. Полиция начала проверку по данному факту.

Также в Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой в Талдыкоргане - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта. Правонарушителя наказали.

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