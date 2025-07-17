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    Полиция Астаны отреагировала на конфликт в автобусе с участием пожилых людей

    Опубликовано:

    Конфликт в автобусе
    Конфликт в автобусе. Кадр из видео: tiktok.com/@rakhaddinovaa

    В Сети распространяется видео конфликта в автобусе Астаны - после отказа водителя остановиться в неположенном месте пожилая пара якобы вступила в конфликт с пассажирами, передает NUR.KZ.

    Видео из салона автобуса опубликовала в своем аккаунте пользовательница соцсети TikTok.

    Судя по кадрам пожилая пара попросила водителя остановиться в неположенном месте. Водитель отказал им, отчего и начался конфликт.

    Одна из пассажирок вступилась за водителя, и гнев пары переключился уже на нее - на кадрах видно, как мужчина кричит на девушку, а его спутница наносит ей несколько ударов. Другая пассажирка оттаскивает нападавшую в сторону.

    Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

    "По данному факту вызов на канал 102 не поступал. В настоящее время проводится проверка. По установлению лиц будет дана правовая оценка их действиям.

    Вместе с тем, в целях своевременного реагирования на правонарушения, жителям рекомендуется незамедлительно сообщать о подобных фактах в полицию", - ответили в Департаменте полиции Астаны.

    Напомним, ранее в Сети распространилось видео, снятое в автобусе в Алматы - на кадрах мужчина наносит удары по спине и голове пенсионера. В полиции сообщили, что правонарушитель установлен и задержан.

    В конце июня в Семее пассажир ударил водителя автобуса во время движения. В ДП области Абай заявили, что его действия представляли реальную угрозу для жизни и безопасности всех пассажиров.

    До этого двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предположили, что причиной стала жара в городе. Полиция начала проверку по данному факту.

    Также в Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой в Талдыкоргане - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта. Правонарушителя наказали.

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