Избиение пенсионера в автобусе в Алматы попало на видео

В Сети распространилось видео, снятое в автобусе в Алматы - на кадрах мужчина наносит удары по спине и голове пенсионера. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан". На видео запечатлено, как в салоне автобуса мужчина в белой рубашке бьет кулаками по спине и голове пожилого человека.

В описании поста говорится, что мужчина продолжил нападение уже на улице.

"Супруга нападавшего утверждает, что он защищал свою сестренку. Автор видео утверждает, что после того, как участников конфликта вывели из автобуса, нападавший схватил камень и снова набросился на пенсионера уже на улице. Девушка, которая сняла видео, стала свидетелем нападения", - говорится в публикации.

"От страха я начала кричать и звать на помощь. После чего мужчина пошел в мою сторону, замахиваясь камнем, и что-то мне говорил, потом я вызвала полицию", - цитируют авторы девушку-очевидицу.

Это же видео появилось и в других источниках.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и нецензурную лексику, и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, впечатлительным и беременным.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района проводится проверка. Правонарушитель установлен и задержан.

Все обстоятельства инцидента, в том числе местонахождение потерпевшего, устанавливаются. По результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Ранее в конце июня в Семее пассажир ударил водителя автобуса во время движения. В ДП области Абай заявили, что его действия представляли реальную угрозу для жизни и безопасности всех пассажиров.

До этого двое мужчин устроили перепалку в автобусе в Алматы на глазах у других пассажиров. Ссора попала на видео, авторы которого предположили, что причиной стала жара в городе. Полиция начала проверку по данному факту.

Также в Сети появилось видео ссоры водителя автобуса с пассажиркой в Талдыкоргане - он накричал на женщину и попытался вытолкать ее из транспорта. Правонарушителя наказали.

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